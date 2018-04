Det er tvivlsomt, om Bayern München-stjernen Arturo Vidal kommer til at deltage i Champions League-semifinalerne mod Real Madrid.

Midtbanespilleren med den karakteristiske hanekam skal nemlig gennem en operation og er ude i en ubestemt, men kort periode, skriver Bayern München på sin hjemmeside.

Vidal kom til skade under søndagens træning i den tyske mesterklub.

»Jeg har talt med vores klublæge efter Vidals MR-skanning, og der sidder noget løst i hans knæ. Det forhindrer ham i at kunne strække det. Han er på vej til Augsburg for at blive opereret.«

»Han har brug for en mindre knæoperation, og han vil helt sikkert være ude i et stykke tid,« siger Bayern Münchens cheftræner, Jupp Heynckes, ifølge klubbens hjemmeside.

Vidal går derfor som minimum glip af tirsdagens pokalsemifinale mod Leverkusen, men også opgørene mod Real Madrid 25. april og 1. maj er i fare.

»Han er en fighter, og han vil virkelig gerne spille de to kampe,« siger Jupp Heynckes ifølge AFP.

Arturo Vidal er sædvanligvis fast mand i Bayern München, men op til den operationskrævende skade var han i forvejen ved at komme sig over en tidligere skade, der har holdt ham ude af tre ligakampe samt Champions League-returopgøret mod Sevilla.

27. marts var han med i 82 minutter af det målløse opgør mellem Danmark og Chile i Aalborg.

/ritzau/