Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er et varmt emne i Chelsea. Det skriver det engelske medie Sky Sports.

Frank Arnesen, der er tidligere dansk landsholdsspiller og tidligere sportsdirektør hos netop Chelsea, er ikke overrasket over rygtet. Han ser det som et klogt træk.

»Det er en fornuftig tankegang fra Chelseas side. Kasper Schmeichel er en af de bedste målmænd. Det har han bevist gang på gang de senere år. Og hvis Chelsea mister deres nuværende målmand Thibaut Courtois, så er det jo en logisk tankegang at få en rigtig dygtig målmand, som har en kæmpe erfaring i Premier League.«

Alle grønne lamper lyser. Jeg tror ikke, at Kaspers aktie kan stå bedre. Peter Kjær, Tidl. landsholdsmålmand

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel redder et afgørende straffespark fra den kroatiske stjernespiller Luka Modric. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel redder et afgørende straffespark fra den kroatiske stjernespiller Luka Modric. Foto: ETIENNE LAURENT

Det er Peter Kjær, tidligere landsholdsmålmand og nu ekspertkommentator på TV3 Sport, enig i. Han mener, at Kasper Schmeichel de senere år har præsteret på et højt plan og været afgørende både på klubplan og på landsholdet.

»Alle grønne lamper lyser. Jeg tror ikke, at Kaspers aktie kan stå bedre. Og jeg har svært ved at se, at det kommer til at stå bedre på noget andet tidspunkt i hans karriere, fordi han har haft så opadgående en kurve, som kulminerer med VM. Jeg siger ikke, at det er nu eller aldrig. Men det er i hvert fald nu, at hans aktie står bedst,« siger Peter Kjær.

Det er dog ikke alle eksperter, der er enige. Niels-Christian Frederiksen, kommentator hos TV3 Sport, vurderer, at Chelseas nye cheftræner, Maurizio Sarri, og Kasper Schmeichels manglende kvaliteter i luftrummet gør, at skiftet i sidste ende ikke bliver til noget.

Schmeichel passer dybest set ikke godt til engelsk fodbold Niels-Christian Frederiksen, fodboldkommentator

»Jeg har svært ved at se ham komme til Chelsea. For det første vil Chelsea traditionelt set gerne have en høj målmand. Det har de med Thibaut Courtois, og det har de også haft med Peter Cech, som også rygtes til Chelsea,« siger Niels-Christian Frederiksen og fortsætter:

»Schmeichel passer dybest set ikke godt til engelsk fodbold, hvor der er mange indlæg. Der går mange mål ind på Leicester på dødbolde og indlæg. Det er slet ikke Kasper Schmeichels spidskompetence. Han er en af de bedste i verden på stregen. Men ude i feltet er han ikke i top.«

Kasper Schmeichel griber bolden i luftrummet for sit klubhold Leicester i en kamp mod Manchester City. Foto: OLI SCARFF Vis mere Kasper Schmeichel griber bolden i luftrummet for sit klubhold Leicester i en kamp mod Manchester City. Foto: OLI SCARFF

Frank Arnesen mener dog, at Kasper Schmeichel de senere år og til det netop overståede VM i Rusland har vist, at han har niveauet til at spille i en Premier League-storklub som Chelsea.

»For det første lavede han ingen fejl. Og så stod han jo brilliant, hvor han blandt andet tager straffesparket fra Luka Modric samtidig med, at han tager to mere i straffesparkskonkurrencen. I de senere år har han lavet ganske få fejl og reddet mange point. Han reddede også Danmark i flere situationer. For mig er det logisk, at Chelsea vil kigge den vej,« siger Frank Arnesen og bliver bakket op af Peter Kjær.

»Jeg så en spiller, der tog ansvar, var afgørende og lavede stort set ingen fejl. Han blev målt lige op med mange af verdens bedste målmænd. Han lavede færre fejl end Frankrigs målmand Hugo Lloris. Jeg vil vende den om og sige: Jeg så ikke noget, der gør, at han ikke kan tage det ultimative skridt (til Chelsea, red.),« siger Peter Kjær.