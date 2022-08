Lyt til artiklen

Martin Braithwaites tid i FC Barcelona nærmer sig efter alt at dømme afslutningen.

Godt to år før kontrakten med den spanske storklub udløber, er den danske landsholdsangriber smidt helt ud i kulden. Han var ikke inviteret med på sommerens træningslejr, cheftræner Xavi har ikke udtaget ham, Barcelonas egne fans buhede ad ham, og for at få luft i lønbudgettet har Barcelona altså på den måde forsøgt at tvinge Martin Braithwaite ud af aftalen.

En aftale, hvor Martin Braithwaite står til at tjene godt 37 millioner kroner før dens udløb i sommeren 2024.

Torsdag beskrev spanske medier, at Martin Braithwaite i de seneste dage har stillet krav om et gyldent håndtryk til en værdi af aftalens fulde beløb, mens Barcelona kunne overveje at møde danskeren på midten og betale et års løn – altså godt 19 millioner kroner.

Og den sidstnævnte løsning lader fredag til at være nær. Det melder den spanske transferjournalist Gerard Romero.

Afskeden, der har været længe undervejs, er ikke officiel endnu, men efter et – i første omgang – kollapset skifte til Mallorca er det lige nu et skifte til saudiarabisk fodbold, der spøger.

Tidligere har Al-Nassr og Al-Shabab været meldt interesseret i danskeren, og ifølge B.T.s oplysninger er linjen til Saudi-Arabien fortsat varm.

Det gyldne håndtryk i Barcelona kan altså åbne døren til en liga, hvor lønningerne ligger i de helt høje lag, og hvor Braithwaite er i spil til en årsløn, der er væsentligt højere end lønnen i Barcelona.

Skulle Martin Braithwaite vælge at takke ja til tilbuddet om at skifte til Saudi-Arabien, flytter han til en nation, der gennem mange år er blevet stærkt kritiseret for grove krænkelser af menneskerettighederne.

I DBU vil fodbolddirektør Peter Møller dog ikke gøre sig til dommer over, hvor potentielle landsholdsspillere spiller henne, så derfor kan Martin Braithwaite altså formentlig fortsat gøre sig forhåbninger om en VM-billet, hvis Kasper Hjulmand finder danskeren egnet.

»Min personlige holdning er, at vi er meget ilde henne, hvis DBU skal diktere, hvor vores spillere må spille henne og ikke henne. Det siger jeg helt generelt uden at forholde mig til et enkelt specifikt land. Jeg synes ikke, at DBU skal have en holdning til det.«

»Hvis de er gode nok og præsterer og har lyst til at spille på landsholdet, så skal de på landsholdet. Det er sådan, jeg har det,« siger Peter Møller til B.T., der har forsøgt at få en kommentar fra landstræner Kasper Hjulmand og Martin Braithwaite.

I Spanien, hvor Braithwaite fortsat kædes sammen med flere interesserede klubber, lukker transfervinduet 1. september, mens saudiarabiske klubber har mulighed for at hente spillere indtil 17. september.