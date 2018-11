Hvis FC København taber til Slavia Prag torsdag aften, så lakker eventyret i Europa mod enden.

Det fortæller FCK-træner Ståle Solbakken på onsdagens pressemøde forud for torsdagens Europa League-kamp ude mod Slavia Prag.

»Vi kommer i problemer, hvis vi taber. Vi har brug for, at Bordeaux begynder at hente nogle point, så gruppen bliver lidt tættere.«

»Så hvis vi taber, får vi store problemer,« siger Solbakken.

Lige nu fører Zenit gruppe C med syv point, Slavia Prag er toer med seks point, mens FCK halter efter på tredjepladsen med fire point. Bordeaux har ingen point endnu.

Slavia Prag vandt det seneste opgør mod FCK med 1-0 i Parken, og der er ikke plads til en dansk gentagelse.

»Vi havde få spillere, der var gode med bolden i den seneste kamp.«

»Pasningsspillet skal være bedre, og vi skal spille bolden hen i de rigtige områder. Slavia har været det bedste hold i gruppen, hvis man ser på præstationerne.«

»Vi skal bevare vores balance og være stærke i forsvaret og på dødbolde. Nu spiller Slavia på hjemmebane, så det bliver endnu vanskeligere,« vurderer Solbakken.

FCK har ud over nederlaget til Slavia Prag også spillet 1-1 hjemme mod Zenit og vundet 2-1 ude over Bordeaux.

»Alle vores tre kampe har været tætte. Der var få chancer i den seneste kamp mod Slavia. De kæmper meget, de løber meget og er fysisk stærke,« siger Solbakken.

»Det har været tæt på perfekt defensivt i de tre første kampe. Vi har tilladt meget få chancer imod os. Det skal fortsætte.«

»Jeg tror ikke, at der vil blive mange målchancer for nogen af holdene torsdag,« siger nordmanden.

Mange af de FCK-spillere, der søndag var med til at vinde 1-0 ude over Brøndby i Superligaen, står til at få genvalg.

»Jeg har ikke annonceret holdet over for spillerne, så jeg kan ikke afsløre opstillingen. Men der vil ikke være så mange ændringer fra den seneste kamp,« siger Solbakken.

Torsdagens opgør i Prag går i gang klokken 21.

/ritzau/