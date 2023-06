Falske anklager på de sociale medier, mulig afpresning – eller ren og skær voldtægt.

Det er nogle af stridspunkterne i den dramatiske voldtægtssag mod en topspiller i dansk fodbold, som afsluttes i dag i Københavns Byret.

Selvom det ikke er muligt at komme nærmere ind på, hvem den pågældende tiltalte fodboldspiller er, eller hvilken klub han er en del af, har sagen fået stor opmærksomhed, siden den tog fart med voldtægtsanklager på sociale medier.

Ifølge anklageskriftet skulle fodboldspilleren i april 2022 på Hotel Imperial i København have befølt en kvinde, som besøgte ham på hotellet for blandt andet at få en fodboldtrøje, på brysterne under blusen, forsøgt at tiltvinge sig samleje med hende og tvunget hende til oralsex. Han nægter sig skyldig.

Fodboldspilleren erkender dog at have befølt kvinden på brysterne, og at han har forsøgt at have samleje med hende. Men han nægter, at hun afviste tilnærmelserne.

»Hun sagde ikke 'nej' på noget tidspunkt,« sagde han i det første retsmøde i starten af juni.

I snapchatbeskeder, som kvinden sendte efter mødet på hotellet, anklager hun ham for voldtægt og for, at han på trods af '10.000 afvisninger' fortsatte sine tilnærmelser.

Fodboldspilleren har et helt andet syn på sagen. Ifølge hans vidneudsagn er han forsøgt afpresset for 30-40.000 kroner af kvinden og en mandlig fælles bekendt, som er fan af den klub, han repræsenterer.

Manden skulle have anklaget fodboldspilleren for voldtægt af kvinden og opfordret ham til at betale beløbet til hende i 'bestikkelse', lød det fra fodboldspilleren fra vidneskranken ved andet retsmøde 8. juni.

Spilleren siger, han nægtede at betale, hvorefter han blev hængt ud på det sociale medie Twitter af den forurettede kvinde. En uge senere blev han anholdt, sigtet for overgreb og varetægtsfængslet i 27 dage.

Foruden voldtægtssagen skulle fodboldspilleren ifølge anklageskriftet have krænket to andre kvinder. Den ene skal han blandt andet have forsøgt at kysse flere gange og berørt på hendes bare lår.

Den anden skal han blandt andet have kysset på munden, halsen og brysterne uden samtykke.

Manden nægter sig skyldig i alle anklager fra anklagemyndigheden, som samlet set lyder på blufærdighedskrænkelse, forsøg på voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Dommen ventes at falde i dag, hvor B.T. er til stede i Københavns Byret for at dække sagen.