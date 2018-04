Han har ikke været på banen siden september, og et comeback venter ikke lige om hjørnet.

Alligevel regner den tyske landsholdsmålmand Manuel Neuer med at være med i truppen, der skal forsvare Tysklands verdensmesterskab ved VM i Rusland til sommer.

»Jeg tror bestemt, at jeg er med og kan spille. Og det vil jeg også,« siger Neuer til Stern.

Bayern München-keeperen, der i både 2015 og 2016 blev kåret som verdens bedste på posten, har været ukampdygtig, siden han brækkede en mellemfodsknogle i september.

Helingen har taget lang tid, men på det seneste har den 32-årige målmand mærket fremskridt.

Det er dog et åbent spørgsmål, om han når at komme på banen for sin klub mere i denne sæson.

»Så skal alt gå efter planen. Men i genoptræningsfasen har det motiveret mig meget, at vi stadig er med i to turneringer - pokalturneringen og Champions League.«

»Men jeg kan ikke komme fra ingenting og sige: "Jeg spiller finalen". Præstationerne til træning er afgørende,« siger Manuel Neuer.

I hans fravær har Sven Ulreich vogtet målet for den sydtyske storklub, som allerede 7. april sikrede sig det nationale mesterskab for sjette år i træk.

