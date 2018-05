Taget ud i pausen, skadet. Det var skæbnen for Cristiano Ronaldo i gårsdagens vilde El Clasico-opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid.

Højdepunkter fra opgøret kan ses i videoen øverst

Hvad så med VM og Champions League-finalen? Misser han dem, er spørgsmålet, som har ’hjemsøgt’ Real Madrid-fans siden.

Men ingen grund til panik. Real Madrid kommer i dag med godt nyt om den ankelskade, som Ronaldo fik på Camp Nou, og som i pausen tvang ham ud af opgøret. Dommen: Han er ude i en uge.

Dermed er hverken CL-finalen mod Liverpool den 26. maj eller VM i fare for den portugisiske superstjerne. Det skriver Madrid-sportsavisen AS, som dækker Kongeklubben tæt.

Ronaldo blev skadet Foto: JOSEP LAGO Ronaldo blev skadet Foto: JOSEP LAGO

Til gengæld ser det ud til, at weekendens La Liga-kamp mod Sevilla bliver uden Ronaldo. Han ventes ifølge AS at vende tilbage til træning på mandag om en uge, så han er kampklar til ligakampen mod Villarreal i den efterfølgende weekend.

Det var i forbindelse med 1-1-scoringen i 2-2-kampen mod FC Barcelona, at Ronaldo blev skadet i en tackling på anklen af FC Barcelonas Gerard Pique.

Efterfølgende fik den humpende superstjerne behandling af Real Madrids læger, men han spillede halvlegen færdigt. I pausen var det dog slut for Ronaldo, som blev erstattet af Marco Assensio.

Foto: SERGIO PEREZ Foto: SERGIO PEREZ



»Jeg kan ikke sige, hvor længe han skal bruge for at komme sig, men det er et mindre problem. Vi må afvente undersøgelserne for at se, hvor stor skaden er på anklen. Han er en smule bekymret, fordi den er hævet, men han siger, at det kun er en smule,« sagde Real Madrid-træner Zinedine Zidane efter opgøret.

Og han fik altså ret, Zidane, i, at skaden kun var et ’mindre problem’, som det altså ser du nu.