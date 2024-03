Viktor Claesson er ukampdygtig i de kommende uger efter at være kommet til skade mod FC Midtjylland.

FC København må klare sig uden anfører Viktor Claesson i de kommende uger.

Svenskeren udgik med en skade, da FCK i fredags tabte 0-2 til FC Midtjylland, og klubben meddeler på sin hjemmeside, at han forventes at være ukampdygtig i nogle uger.

Hvilken skade, der er tale om, oplyser klubben ikke. Forventningen er, at Claesson vil være klar, når Superligaens mesterskabsspil begynder i starten af april.

32-årige Viktor Claesson kom til FCK fra russiske Krasnodar, efter at Rusland havde invaderet Ukraine for to år siden.

Siden har han spillet i alt 86 kampe og scoret 23 mål for den danske mesterklub.

Han er også noteret for 74 A-landskampe for Sverige, men med skaden vil han formentlig være ude af billedet til svenskernes første kampe under den nye landstræner Jon Dahl Tomasson sidst i marts.

FC København-truppen rejser tirsdag til Manchester, hvor man onsdag møder Manchester City i returkampen i Champions Leagues ottendedelsfinale.

På forhånd ligner det en næsten umulig opgave for københavnerne, der er bagud 1-3 efter den første kamp i Parken. FCK skal altså vinde med to mål i England blot for at fremtvinge forlænget spilletid.

I næste superligarunde skal FC København møde Lyngby på hjemmeside.

/ritzau/