Næstved spillede 2-2 mod Helsingør i årets sidste kamp i 1. division, hvor dommeren måtte lade sig udskifte.

Tintshop Park i Næstved var tirsdag aften endelig blevet ryddet for store mængder af sne, så bundopgøret i 1. division mellem Næstved BK og FC Helsingør kunne afvikles.

Under sneen gemte sig dog et noget tvivlsomt græstæppe. Og det gik ud over kampens dommer Mostafa Seyfi.

Efter otte minutter gled Seyfi i Næstved-feltet og tog sig til anklen. Han måtte, efter at være blive tilset, bæres fra banen på ryggen af en af lægerne, der tilså ham.

Dermed fik de to hold sig en iskold pause på godt otte minutter i den allerede udsatte kamp, mens fjerdedommeren gjorde sig klar.

Banen blev ikke bedre i løbet af første halvleg. Et par travle greenkeepere måtte således i pausen prøve at lappe græstæppet, der lignede, at det var fyldt med hundredvis af muldvarpeskud.

Næstved formåede i anden halvleg at udnytte den udfordrende bane bedst, og vendte Helsingørs pauseføring på 1-0 til 2-1 til Næstved.

Bølgerne gik højt i løbet af anden halvleg, hvilket blandt andet kostede en af trænerne fra Helsingør-bænken et rødt kort.

Helsingør lagde sig dog ikke ned, og dybt inde i tillægstiden fik de scoret til slutresultatet 2-2.

Dermed er der kun et enkelt point mellem de to hold i bunden af 1. division, hvor Helsingør er tre point fra HB Køge over nedrykningsstregen.

Aftenens anden udskudte 1. divisionskamp mellem de to oprykkere Kolding IF og B93 formåede sidstnævnte at få sin tredje sejr i træk, da københavnerholdet vandt 1-0.

/ritzau/