Parmas Andreas Cornelius scorede hattrick i sidste weekend, men overbelastning holder ham ude af Inter-kamp.

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius burde trænge sig alvorligt på til en plads i Parmas startopstilling, efter han i sidste weekend blev skiftet ind og scorede hattrick mod Genoa med tre flotte scoringer.

Men når Parma lørdag aften gæster topholdet Inter, er Cornelius end ikke at finde i truppen.

Således er Cornelius ikke klar til at spille kampen.

På pressemødet forud for kampen mod Serie A's nummer to forklarer Parma-træner Roberto D'Aversa, at det handler om overbelastning.

- Efter nærmest seks måneders inaktivitet har Cornelius spillet kontinuerligt og mere, end han kunne, siger Roberto D'Aversa ifølge Parmas hjemmeside og henviser til, at Cornelius også har været i aktion for det danske landshold.

Lørdagens modstander, Inter, har fået en glimrende sæsonstart med syv sejre i de første otte kampe. Kun mod førerholdet fra Juventus har Inter tabt.

Parma har samlet 12 point i de første otte runder efter fire sejre og fire nederlag, hvilket rækker til en aktuel ottendeplads.

Lørdagens kamp i Milano begynder klokken 18.

/ritzau/