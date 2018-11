Manchester City-forsvareren Benjamin Mendy blev onsdag opereret i knæet, oplyser Premier League-mestrene.

Den franske Manchester City-back Benjamin Mendy gennemgik onsdag en knæoperation.

Det meddeler Premier League-klubben i en pressemeddelelse onsdag aften.

Den 24-årige forsvarsspiller blev opereret, efter at han tidligere samme dag havde trukket sig fra Frankrigs trup, som i øjeblikket er samlet forud for fredagens kamp mod Holland i Nations League.

- Manchester City kan bekræfte, at Benjamin Mendy er blevet opereret i sit venstre knæ i aften, skriver Premier League-mestrene i pressemeddelelsen.

- Franskmanden, som spillede alle 90 minutter i weekendens 3-1-sejr over rivalerne fra Manchester United, tog af sted for at tilslutte sig sit landshold, inden han trak sig fra truppen, lyder det videre.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at den 24-årige venstreback blev tilset på Doktor Cugats klinik i Barcelona.

Her afslørede skanninger, at en operation var nødvendig.

- Operationen blev udført onsdag aften, og alle i Manchester City ønsker, at Benjamin kommer sig hurtigt.

Benjamin Mendy missede hovedparten af kampene for City i sidste sæson. Det skete, fordi han under en kamp mod Crystal Palace i september 2017 rev et korsbånd over i sit højre knæ.

Han vendte tilbage fra sin skadespause i april i år og har startet inde i ni af Citys 12 kampe i den igangværende Premier League-sæson.

/ritzau/AFP