Barcelona har taget spidsen i den spanske liga efter ni spillerunder. Det blev en kendsgerning med sejren på 4-2 i topopgøret mod Sevilla, der måtte udskifte Simon Kjær på grund af en skade efter 55 minutter.

Kjær fik behandling, men måtte opgive at spille videre.

Med sejren kom Barcelona på 18 point og fører foran sensationen Alaves, der har 17. Sevilla og Atlético Madrid, der lørdag spillede 1-1 ude mod Villarreal, har begge 16 point på de næste pladser.

Som så mange gange før kom Lionel Messi til at spille en hovedrolle i en Barcelona-sejr, og det var, selv om han blot spillede 26 minutter.

Han bragte Barcelona på 2-0 efter 12 minutter, men godt midtvejs i halvlegen måtte han lade sig udskifte med en skade i armen.

Efter en nærkamp vred Messi sig i smerte, inden han måtte opgive at spille videre.

Tidspunktet er langtfra optimalt. På onsdag venter Inter i Champions League, og på søndag kommer Real Madrid på besøg i El Clasico.

Det var malurt i bægeret for Barcelona, der ellers var kommet flyvende fra start, da Philippe Coutinho efter to minutter bragte holdet på 1-0. Efter et fremragende angreb med mange afleveringer sendte han bolden i hjørnet til 1-0.

Efter Messi-udskiftningen kom Sevilla bedre med, og Guilherme Arana var tæt på at reducere, men ramte stolpen. I andre situationer var keeper Marc-André ter Stegen redningsmanden.

Barcelona havde dog også sine store chancer, og Luis Suarez misbrugte en stor kort efter pausen.

Han fik dog revanche midtvejs i halvlegen, da han udnyttede et straffespark, der var blevet begået mod ham selv efter en friløber.

Først 11 minutter før tid kom Sevilla på tavlen. Pablo Sarabia tog chancen langt udefra, og bolden snittede en forsvarer og strøg i målhjørnet til 1-3.

Barcelona kom på 4-1, da Ivan Rakitic to minutter før tid flugtede bolden i mål, og i tillægstiden reducerede Sevillas Luis Muriel til slutresultatet efter et kontraangreb.

/ritzau/