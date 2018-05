Real Madrid uden Cristiano Ronaldo I de sidste kampe I sæsonen – herunder Champions League-finalen.

Det er det dystre scenarie for fans af den spanske kongeklub, som kan blive til virkelighed, hvis den skade, som superstjernen måtte udgå fra aftenens El Clasico med, er alvorlig.

Efter en scoring og en halvleg på banen var det slut for Ronaldo i aftenens Real Madrid-opgør mod FC Barcelona på Camp Nou.

Braget på Camp Nou sluttede 2-2. Læs mere om den vilde kamp her.

I forbindelse med 1-1-scoringen efter 14 minutter blev Ronaldo tacklet af FC Barcelonas Gerard Pique, hvorefter portugiseren fik et vrid eller slag på anklen.

Efterfølgende fik den humpende Ronaldo behandling af Real Madrids læger, men han spillede halvlegen færdigt. I pausen var det dog slut for Real Madrid-superstjernen, som blev erstattet af Marco Assensio.

Det er endnu uvist, hvad omfanget af skaden er. Spanske medier, herunder Madrid-sportsaviserne AS og Marca, melder om en mindre fortækning af ledbåndene i anklen. Nærmere undersøgelser skal foretages på Ronaldo, som så anden halvleg fra bænken.

For Ronaldo og Real Madrid-fans gælder det nu bare om at krydse fingre. Der er knap tre uger til Champions League-finalen i Kiev mod Liverpool. Derefter venter et VM for de forsvarende europamestre, Portugal med Ronaldo i spidsen.