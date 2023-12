Manchester United slap nådigt med et nederlag på 0-1 ude mod Newcastle, der overhaler United i tabellen.

Manchester Uniteds nuværende problemer blev endnu en gang udstillet lørdag aften i Premier League.

På udebane i Newcastle indkasserede United-manager Erik ten Hags mandskab et nederlag på 0-1.

Det kunne sagtens være endt meget værre, for gæsterne blev trykket i bund i store dele af opgøret af et energifyldt Newcastle-mandskab, der for tiden er hårdt ramt af skader.

Selv om der længe var optræk til et føringsmål, så måtte tilskuerne vente 55 minutter, før de kunne slippe jublen løs på St. James Park.

Et skidt udspark fra United-keeper André Onana endte hos Newcastle-spillerne, der straks gik mod mål. Til sidst kunne Kieran Trippier sende bolden på tværs af feltet, hvor Anthony Gordon ved bageste stolpe prikkede den i mål til 1-0.

Kieran Trippier havde fem minutter før pausen testet trekantsammenføjningen med et nærgående frispark.

United-spillerne kunne slet ikke finde sig til rette, og det virkede usandsynligt, at gæsterne skulle komme tilbage.

På bænken reagerede Erik ten Hag med to udskiftninger efter en time, og Rasmus Højlund kom ind i angrebet i stedet for Anthony Martial.

Danskeren gjorde det fint, men kom ikke til nogen målchancer i den halve time, han fik på banen.

De sidste fem minutter gav dog håb for United. Newcastle-målmand Nick Pope måtte trække sig med en skade, og den tidligere Esbjerg-keeper Martin Dúbravka kom på banen.

Kræfterne var tilsyneladende sluppet op hos flere Newcastle-spillere, hvilket gæsterne udnyttede til at presse højt, men det lykkedes ikke United at få udlignet i den alt for sene slutspurt.

Manchester United indtager en syvendeplads i Premier League med 24 point for 14 kampe. Newcastle har 26 point på femtepladsen. Arsenal topper ligaen med 33 point.

/ritzau/