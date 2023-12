Katrine Veje og Sofie Svava er på grund af skader rejst hjem fra det danske fodboldlandsholds samling.

De to forsvarsspillere Katrine Veje og Sofie Svava forlader den danske landsholdslejr i fodbold på grund af skader.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på det sociale medie X.

Veje og Svava rejser dermed hjem til deres respektive klubber, Everton FC og Real Madrid.

32-årige Katrine Veje er i alt noteret for 154 landskampe, mens 23-årige Sofie Svava har 46 optrædener i den danske landsholdstrøje.

I stedet udtages 20-årige Cornelia Kramer fra HB Køge og 22-årige Caroline Pleidrup fra Brøndby.

Danmark er samlet for at spille de afgørende kampe i Nations League.

Fredag tabte holdet 0-3 til Tyskland, hvilket betød, at tyskerne overtog førstepladsen i Nations League-gruppen, hvor kun vinderen går videre til semifinalerne, hvor der er OL-billetter på spil.

Tirsdag spiller Danmark den sidste gruppekamp hjemme mod Island. Danmark skal bruge en sejr og et tysk pointtab på udebane mod Wales for at generobre førstepladsen i gruppen.

/ritzau/