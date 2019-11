Ståle Solbakken må se bort fra Nicklas Bendtner, Bryan Oviedo og Pierre Bengtsson mod Hobro.

Nicklas Bendtner er ikke en del af FC Københavns trup, som søndag møder Hobro i Superligaen.

En skade i fredagens træning holder angriberen, der har scoret et enkelt mål siden skiftet fra Rosenborg, ude. Det oplyser FC Københavns manager, Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Heller ikke venstrebackerne Pierre Bengtsson og Bryan Oviedo er med.

- Oviedo viste sig ikke at være helt over sin skade, mens Pierre og Bendtner pådrog sig nye skadeproblemer og måtte udgå af træningen, siger Ståle Solbakken til fck.dk.

- På den positive side gennemførte Robert Mudrazija og er fysisk fit, men er nok endnu ikke helt klar til 90 minutter, og (Guillermo, red.) Varela kom også godt igennem efter sine problemer med skulderen.

Skaderne til Bengtsson og Oviedo betyder efter alt at dømme, at Ståle Solbakken er nødt til at placere en højrebenet spiller på venstre back.

Op til sæsonstart blev de seneste sæsoners førstevalg på positionen, Nicolai Boilesen, knæskadet, og han er endnu ikke klar til kamp.

Kampen mellem FCK og Hobro spilles søndag klokken 16 i Telia Parken.

/ritzau/