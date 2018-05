Daniel Wass har ikke været på det danske landshold i over et år, men det betyder ikke, at hans VM-muligheder er helt væk.

Den danske midtbanespiller i Celta Vigo får igen og igen anerkendende roser for sine præstationer i La Liga, hvor han ligger på en delt fjerdepladsen på assistlisten, kun fire oplæg efter Lionel Messi, og i forrige uge var han også på ugens hold hos det store spanske medie Marca for sin kamp mod Valencia.

Den belønning kommer oven i, at de danske kolleger i Spillerforeningen i januar stemte Daniel Wass ind på Årets Hold i Danmark, hvor han udgjorde midtbanen sammen med Thomas Delaney og Christian Eriksen. Sådan er virkelighedens landshold bare ikke. Her står William Kvist, Mike Jensen, Lukas Lerager og Lasse Schöne foran Daniel Wass.

Selvfølgelig vil jeg gerne være på landsholdet, men det er ikke, fordi jeg går grædende i seng Daniel Wass

Åge Hareide har dog ikke lukket døren helt for den 28-årige Celta Vigo-profil, og efter de seneste landskampe mod Panama og Chile pointerede landstræneren, at han ville besøge Daniel Wass og besigtige ham til kampen mod Barcelona for et par uger siden. Siden har Åge Hareide fået tiltagende rygproblemer, og han aflyste derfor sin egen tur og sendte i stedet assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson. Mødet mellem ham og Daniel Wass gik ifølge spilleren godt, men det er ikke sådan, at han føler sig tættere på VM. Det fortæller han i dette interview med BT.

»Jon har været her og set kampen. Det var fint. Jeg havde også en god samtale med ham, men der var ikke så meget nyt under solen. Det var en god snak, og det var fint, at han kom herned. Det er lidt nemmere at tage den face to face. Det var jeg glad for,« siger Daniel Wass, der fik vendt lidt af hvert med assistentlandstræneren.

»Vi snakkede om hele verdenssituationen. Det var lige fra hverdagen til fodbolden. Vi mødtes om formiddagen inden kampen mod Barcelona, og jeg synes, at vi havde en god samtale, og jeg mener også, at jeg spillede en god kamp mod Barcelona. Vi fik 2-2, så det var rigtig fint, at det gik godt, specielt når de var hernede for at kigge på mig personligt. Det er altid rart og positivt at være i landstrænerens tanker, men nu må vi se, om jeg også er det, når holdet skal vælges,« forklarer Wass, der fortæller, at han ellers ikke har været så meget i dialog med landstræneren på det sidste.



»Åge har været hos mig to gange for lang tid siden. Og så har Jon lige været her, men ellers har jeg ikke snakket med dem. Så det var fint at få et møde med Jon.«

Om besøget så har også har rykket på landstrænerens mening, er sværere at sige for Daniel Wass, der imidlertid ikke lægger skjul på, at han fortjener en plads blandt de 23 danske VM-spillere.

»Jeg ved ikke, hvad min chance er. Om de er blevet større eller mindre. Jeg synes, at jeg har spillet en god sæson her. Det er det vigtigste for mig. Om jeg så bliver valgt eller ikke bliver valgt, det er op til landstræneren. Jeg koncentrerer mig om det, jeg gør hernede i min klub. Man kan sige, at det ikke er op til mig at vælge mig. Det er op til mig at gøre mig fortjent til det,« siger han og uddyber:

»Det ved jeg udmærket godt. Men når det så er sagt, synes jeg også, man skal kigge på, at jeg konkurrerer i verdens bedste række mod de allerbedste spillere overhovedet, og jeg formår i al ydmyghed at gøre mig positivt bemærket i mange af kampene, det kan alle se, så jeg føler, at jeg fortjener en udtagelse, og synes, at jeg hører til ved VM. Jeg ved, jeg kan gøre en forskel for Danmark.«

»Det viser jeg, at jeg gør uge efter uge i La Liga, men det er jo op til Åge at give mig den chance. Jeg synes, at jeg har noget at byde ind med, i og med at jeg spiller på det niveau, jeg gør, hver weekend. Og jeg kan spille flere pladser. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke bare skal og bare optage en plads, men være et aktiv, som Åge føler, kan bidrage og gøre en forskel som her i Vigo.«



Hvad vil det betyde for dig at komme med til VM?



»En hel del. Det er det største, man kan opnå som fodboldspiller. At man komme med til VM for sit land. Det er klart, at jeg sigter efter det.«

Tror du ikke, at din sidste chance reelt forsvandt, da du ikke var med i de sidste testkampe mod Panama og Chile?

»Jeg blev desværre skadet. Jeg havde noget på ryghvirvlen, som var lidt værre end forventet, så det var ikke muligt at komme med heller, hvis jeg nu var blevet udtaget. Det var lidt et dumt tidspunkt, det skete på, men sådan var det, så jeg kan ikke gøre andet end at fortsætte med at præstere godt hernede, og så må vi se, hvad der sker, når holdet skal udvælges. Mit håb er at blive udtaget, men hvis jeg ikke bliver det, så må det være sådan, det er,« forklarer Daniel Wass, der ugen efter Jon Dahl Tomassons besøg lavede en assist og kom på ugens hold hos det anerkendte spanske medie Marca.

Med oplægget i kampen mod Valencia fordoblede Daniel Wass sin assistscore fra sidste sæson og har også scoret flere mål.

»Det er faktisk ikke noget, jeg går synderligt meget op i. For mig er det vigtigste at spille og præstere, og hvis jeg så laver assists eller mål, det er bare en bonus. Hvis man kigger på mine statistikker, er det da min foreløbigt bedste sæson, men igen er det ikke noget, jeg går så synderligt meget op i. Men det er da positivt,« understreger den snart 29-årige spiller, der altså i januar blev stemt ind på Spillerforeningens årets hold med en midtbane bestående af ham, Eriksen og Delaney.

Daniel, hvordan er det at se, at kollegerne ser dig blandt Danmarks 11 bedste, men alligevel er du ikke på landsholdet?

»Det er da dejligt at være på årets hold, selv om jeg ikke er på landsholdet, men faktisk fylder det ikke så meget i min hverdag. Jeg har særligt fokus på min klub og gør det godt hernede, og så må landsholdet komme, når det en dag kommer. Men det er ikke, fordi jeg går grædende i seng. Selvfølgelig vil jeg gerne være på landsholdet, men det er jeg ikke. Nu skal jeg lige have afsluttet min sæson her, og så må vi se, om jeg bliver udtaget til VM eller ej. Jeg tror, at det vigtigste er at have tro på sig selv og gøre det godt i klubben. Helt ærligt, så tænker jeg ikke på VM hver dag. Heller ikke selv om Jon Dahl lige har besøgt mig.«