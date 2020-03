Pione Sisto er kendt for at være en meget smilende og venlig person, men det betyder på ingen måde, at han ikke også har kant og holdninger, der stikker ud, og som han står ved og følger.

Om myndigheder eller klubben så beder ham om det modsatte af sin overbevisning.

Den tidligere danske landsholdsspiller er således endnu en gang i fokus for en handling, der skrider imod alt, hvad han ellers har fået at vide.

Denne gang har Sisto trodset sin arbejdsgiver og de spanske myndigheders anbefalinger om ikke at krydse landets grænser under corona-epidemien.

Sisto er stukket af fra Spanien. Foto: ALBERT GEA

Celta Vigo har givet sine spillere ordrer om at blive i Spanien under krisen, men det er kommet frem, at Sisto ikke har været lydhør og nu befinder sig i Danmark.

Nu kan mediet ESPN så fortælle, hvordan han er kommet hjem til sin familie, og det er ikke just nogen nem tur, Pione Sisto har været på.

Da der ikke var nogen flyafgange, tog Sisto ifølge det spanske medie sagen i egen hånd og tilbagelagde de hele 2.830 kilometer i sin bil, og det tog ham 26 timer at nå frem til sin destination.

Først da han var nået frem til sit hjemland, underrettede han sin klub, der ifølge flere spanske medier 'vil håndtere sagen internt'.

Samtidig kan Sisto se frem til en bøde fra myndighederne i Spanien, som har tydeliggjort, at det er forbudt at rejse uden nogen essentiel grund.

Bøderne for at gå imod de ordrer starter ved 600 euro, cirka 4.500 kroner.

Pione Sisto har i sin tid i Celta Vigo også været i vælten for andre ting, hvor folk har undret sig gevaldigt over hans opførsel.

Blandt andet har han haft en sær kostplan, hvor han kun spiste frugt, og det vakte meget opsigt, ligesom stjernen og holdkammeraten Aspas har svært ved at forstå personen. Han har også selv ytret, at han har været en af Danmarks mest hadede personer.