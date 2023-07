Nu bekræfter fodboldspilleren Pione Sisto forbindelsen til en kontroversiel bevægelse, der ønsker selvstændighed i en portugisiske provins.

Pione Sisto ejer et 4,7 hektar-stort landsted i Portugal, hvor en sekt ved navn Pineal-kongeriget holder til.

Den danske fodboldspiller er tidligere blevet omtalt som en ven af sekten, men over for B.T. fortæller Sisto nu, hvor tæt forbundet han er med foretagendet.

»Jeg er en atlet, iværksætter og filantrop. Frem for alt er jeg en spirituel mand, der tror på det at være en del af noget større. Jeg lever mit liv og stræber altid efter at forbedre mig selv og verden på alle måder, jeg kan,« lyder det fra Sisto i en skriftlig besked.

Han ønsker at være præcis i sine formuleringer omkring forbindelsen og betragter det som et særdeles vigtigt budskab.

»Pineal-fonden er et af mange spirituelle, kulturelle, miljømæssige og økologiske projekter, jeg har doneret min tid og energi til.«

»Jeg er formynder for Pineal-fonden, fordi jeg er inspireret af deres filosofi, idealer, principper og valgte levevis.«

»Jeg tror, ​​at verden har brug for flere organisationer, der sætter natur, miljø, sundhed og velvære før profit.«

»Så længe Pineal-fonden fortsætter med at leve lovligt, fredeligt og åndeligt efter deres principper, idealer og etik, vil jeg fortsætte med at støtte deres indsats på alle måder, jeg kan,« lyder det fra FC Midtjyllandspilleren, der har 26 landskampe i rødt og hvidt.

Bevægelsens ophold på Sistos portugisiske grund, har dog ikke været helt uden kontroverser. På grunden har der været brud på byggelovgivningen, har B.T. fået bekræftet af kommunen. Det lokale medie Visao har fortalt, at det har kostet Sisto bødestraf, at der er blevet bygget drivhus og lejr på landstedet i den centrale del af landet.

Adspurgt om lovbrud på ejendommen fortæller Sisto, at han ikke har hørt noget. Ifølge B.T.s oplysninger har kommunen kun rettet henvendelse til Sisto på den portugisiske adresse, da de ikke har andre adresser på ham.

Pineal-kongeriget ønsker selvstændighed fra den portugisiske stat og lever i tæt kontakt med naturen. De opfordrer til, at beboerne afbryder kontakten til verdenen uden for det lille samfund.

Der er fra naboer og myndigheders side rejst spørgsmål omkring alt fra Pineal-kongerigets bygninger, køretøjer, skolegang til børn og lægehjælp til de 40 til 100 mennesker, der estimeres at bo på Sistos ejendom.

Trods disse beskyldninger har kun brud byggelovgivningen været påtalt.