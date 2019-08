Pione Sisto er ikke som fodboldspillere er flest.

Det har midtjyden vist på banen, men også udenfor, hvor han har det med at skille sig lidt ud fra de fleste af kollegerne.

Fredag kunne et spansk medie så fortælle, at Sisto har takket nej til et lukrativt millionskifte til en klub i Premier League. En beslutning, der i øvrigt går imod ledelsens ønske i hans nuværende klub, spanske Celta Vigo.

Nu bekræfter Sisto, der har haft det svært på banen lige siden sidste forår, historien, mens han samtidig fortæller, hvorfor han har takket nej til et tilbud,. der angiveligt skulle fordoble den løn, han tjener i dag.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»For mig handler det om noget dybere end bare at løbe rundt og jagte penge. Ja, jeg sagde nej til et andet 'million-dollar-offer'. Jeg repræsenterer åbenbart noget andet,« skriver Sisto i en story på det sociale medie Instagram og afslutter opslaget med en hjerteemoji.

Beslutningen er alt andet lige overraskende, da de fleste spillere drømmer om at spille i Premier League, hvor både udfordringerne og pengene er store. Samtidig var Sistos agent og bror tidligere på sommeren ude og sætte Celta Vigo stolen for døren. Pione Sistos forhold i klubben skulle forbedres. Ellers var det farvel.

»Det vi kigger på lige nu, er at finde en holdbar løsning for Pione. Hvis han skal fortsætte i klubben, er der nogle helt andre krav og betingelser, der skal opfyldes først. Det er jeg i løbende dialog med klubben om. Alternativet vil være, at han skifter klub. Sådan ser situationen ud i øjeblikket,« sagde Angelo Sisto, til B.T. sidst i juni måned.

Pione Sisto havde et frygteligt VM for Danmark sidste sommer. Siden er han røget ud af landstræner Åge Hareides trup i takt med, at han har mistet spilleminutter i Celta Vigo.Sisto kan stadig nå at komme videre fra den spanske klub. Men ikke til England, hvor transfervinduet er lukket. Det spanske transfervindue lukker 2. september.