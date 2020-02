Real Madrid var på vej mod sejren over Pione Sistos Celta Vigo, der kæmpede sig til det ene point på Bernabeu.

Real Madrid forsøger i denne sæson at støde FC Barcelona væk fra den spanske fodboldtrone.

Søndag dummede hovedstadsklubben sig i jagten på guldet, da holdet på eget græs måtte nøjes med 2-2 mod Celta Vigo fra bunden af tabellen.

Pointtabet betyder, at Real Madrid-træner Zinedine Zidanes mandskab blot har et forspring på et enkelt point til Barcelonas forsvarende mestre, to uger før holdene mødes i El Clasico.

Den danske kantspiller Pione Sisto startede på bænken for Celta Vigo, men kom på banen ti minutter inde i anden halvleg.

På det tidspunkt havde de to hold scoret en enkelt gang hver. Gæsterne havde taget føringen i kampens indledning ved Fedor Smolov. Kort efter pausen udlignede Toni Kroos til 1-1 for Real Madrid.

Værterne tog kort efter udligningen også føringen på et straffespark, som Sergio Ramos sendte i nettet til 2-1. Fem minutter før tid udlignede Santi Mina på et sandt mønsterangreb til 2-2 for Celta Vigo.

I næste weekend skal Real Madrid op mod Levante, mens Barcelona står over for Eibar. Herefter gælder det El Clasico, hvor vinderen af den indbyrdes duel meget vel kan sætte sig på førstepladsen.

Celta Vigo er placeret lige over nedrykningsstregen med 21 point. Der resterer 14 spillerunder i den spanske liga.

/ritzau/