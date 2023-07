Pione Sisto er i problemer i Portugal. Hans ejendom i landet er hjemsted for en sekt ved navn Pineal-kongeriget, og danskeren har fået en bøde for lovbrud på hans besiddelse.

Indtil videre er den tidligere danske landsholdspiller blevet straffet med bøder, efter de portugisiske myndigheder er kommet frem til, at byplanlægnings- og byggelovgivningen er blevet overtrådt i forbindelse med ulovlige byggerier og lejre på hans jord.

Det fortæller det portugisiske ugemagasin Visao, der er en del af Trust in News Project bakket op af det internationale nyhedsbureau Reuters.

B.T. er ligeledes i besiddelse af dokumenter, hvor det fremgår, at myndighederne har registreret forseelserne på Sistos ejendom.

B.T. har kontaktet Sisto gennem hans sociale medier og via hans klub, FC Midtjylland, men han er over et døgn senere ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Magasinet Visao har også haft svært ved at få folk i tale, og de blev mødt af en lukket dør, da de mødte op på stedet.

På magasinets forside finder man sektens leder, Martin Junior Kenny, en tidligere britisk kok, som nu går under navnet Água Akbal Pinheiro.

Visao skriver, at han - på Sistos ejendom - har startet det, der kaldes Pineal-kongeriget, hvor udefrakommende ikke har adgang.

Forsiden på magasinet Visao. Vis mere Forsiden på magasinet Visao.

Det begyndte i juli 2020, hvor 44 mennesker ankom fra otte forskellige lande og drog til området omkring Seixo da Beira, Oliveira do Hospital, som ligger centralt i Portugal.

Området var ifølge mediet på et ukendt tidspunkt blevet købt af Sisto. Ifølge Visao bliver Pione Sisto beskrevet som 'en ven' af sektens ledelse, men ellers er der ikke meget information omkring forholdet mellem parterne.

Det anslås, at der bor mellem 40 og 1.000 mennesker på de 4,7 hektar i Pineal-kongeriget. De anser sig for at være en suveræn stat.

»Kongeriget Pineal er en autonom nationalstat af suveræne nulevende mænd og kvinder, der lever i tillid, under og inden for den universelle og naturlige loves autoritet« skriver de selv på deres hjemmeside og erklærer, at det meningen, at deres samfund skal 'afbryde forbindelsen til omverdenen.'

FC Midtjylland har kontrakt med Sisto i endnu en sæson. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere FC Midtjylland har kontrakt med Sisto i endnu en sæson. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I december 2022 var sektens gådefulde leder mødt op til et offentligt møde på rådhuset i Oliveira do Hospital.

»Det er bydende nødvendigt, at vi bliver anerkendt som en autonom indfødt stamme, som inkluderer anerkendelse af alle vores spirituelle praksisser, kulturelle praksisser, suveræne principper og initiativer, inklusive alle former for selvidentifikation,« sagde han.

Borgmesteren José Francisco Rolo sagde, at de måtte følge portugisisk lov.

Lige nu er bekymringerne mange:

Er bygningerne opført forsvarligt, er deres køretøjer lovlige, har personerne lov til at være i landet, går børnene i skole, og har de adgang til lægehjælp?, lyder nogle af spørgsmålene om det lukkede samfund.

Indtil nu har myndighederne kun haft anledning til at slå ned på det førnævnte brud på byggelovgivningen, som Pione Sisto står til ansvar for. Han fik først en advarsel, og 30 dage senere kom bøden.

Beløbet er lige nu ukendt.

B.T. har fået bekræftet fra borgmesterkontoret, at de blev klar over Sistos ejerskab i december 2020. De har sendt deres skrivelser til det portugisiske landsted, da de ikke har andre adresser på Sisto.

Borgmesteren bekræfter over for Visao, at han i marts har talt med et medlem af landets parlament omkring udfordringen med sekten.

Pineal-kongeriget har på sociale medier fortalt, at de har planer om at udvide med andre områder i nærheden, men det er uklart, hvor pengene skal komme fra.