Den danske fodboldspiller Pione Sisto har været meget i vælten på det seneste i sin spanske klub Celta Vigo. En tur hjem til Danmark under Spaniens coronanedlukning har kostet bøde og popularitet.

Men i et interview med Politiken fortæller den ellers så smilende og driblestærke kantspiller, at hans problemer går længere tilbage. Helt tilbage til 2018 faktisk.

»Jeg kan bedst fortælle om de seneste to år ved at starte med denne her historie: Jeg nød overhovedet ikke at være til VM i 2018. Jeg ville bare hjem. Det er ikke engang løgn. Det siger lidt om, hvor jeg var henne,« siger han til avisen.

»Jeg ville seriøst bare gerne hjem. Jeg var ligeglad med, hvordan det gik. Hvis vi blev slået ud, var det fint nok med mig, tænkte jeg. Jeg nød overhovedet ikke noget af en oplevelse, der burde være så fantastisk.«

Sisto havde allerede i testkampene op til VM vist et mildest talt svingende niveau. Og hans ellers så fremragende individuelle kvaliteter var som forduftet.

Men bag de dårlige præstationer lå en forklaring, som Sisto holdt for sig selv.

»Jeg har kæmpet med at være glad de seneste to år, og jeg var det slet ikke i 2018. Jeg kunne mærke, at min krop var ved at bryde sammen,« beretter Sisto til Politiken om tilføjer, at han også døjede med fysiske problemer.

»Derudover havde jeg også nogle private problemer, som jeg gerne vil holde for mig selv. Men sammenlagt skabte det hele en depression. Jeg var helt ude at skide. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.«

Den tidligere FC Midtjylland-spiller kom til Celta i 2016, hvor han blev hentet til for omkring 45 millioner kroner.

Opholdet startede fantastisk. Han leverede mange assister, nogle flotte mål og var populær blandt fansene.

Men med depressionen fulgte også dårligere præstationer, og de seneste sæsoner har Sisto været meget inde og ude af holdet.

Samtidig har han også mistet pladsen på landsholdet, hvor han står noteret for 21 kampe og et enkelt mål i rødt og hvidt.

