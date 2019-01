Pione Sisto får kritik af sin cheftræner Miquel Cardoso efter danskerens seneste præstation mod Athletic Bilbao.

Tingene kører ikke ligefrem på skinner for Pione Sisto.

Den danske landsholdsspiller er kommet helt ud i kulden efter hans spanske klub, Celta Vigo, skiftede cheftræner for nylig.

Sisto er således ikke startet inde en eneste gang under Miguel Cardoso i La Liga, og efter klubbens nederlag til Athletic Bilbao modtog han stor kritik af cheftræneren.

»Jeg kan ikke lide, at man smiler og snakker med modspilleren, når holdet er ved at tabe. Jeg hader sådan en attitude. Det er ikke passende for en spiller, der vil vinde,« sagde Cardoso på en pressekonference efter opgøret ifølge mediet La voz de Galicia. Miguel Cardoso sagde desuden, 'det dræber mig' om at se på Sistos attitude.

Pione Sisto har ellers været fast inventar i startopstillingen hos den spanske klub, men trænerskiftet har vendt rundt på tingene.

Det er kun blevet til indhop fra bænken og en enkelt startplads i Copa del Rey. Celta Vigo tabte kampen 2-1.

Denne artikel er leveret af Ronaldo.com