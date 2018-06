Jon Dahl opfordrer Pione Sisto til at spille bolden hurtigere ved VM. Selv vil Sisto ikke vurdere VM-indsats.

Anapa. Fodboldlandsholdet har endnu til gode at sprudle offensivt ved VM i Rusland.

Kantspilleren Pione Sisto er en af de spillere, der i medierne har fået kritik for ikke at være tilstrækkeligt chanceskabende, som han har vist sig at være i tidligere landskampe. Han fik også kritik for indsatsen i de to testkampe før VM.

Under Danmarks tre første VM-kampe står Sisto samlet noteret for en enkelt afslutning inden for målrammen og to afslutninger forbi målet. I tillæg er han blevet skiftet ud to gange i første halvdel af anden halvleg.

Foran et samlet pressekorps har han dog ikke lyst til at sætte ord på sine VM-præstationer.

- Jeg vil ikke snakke om mine egne præstationer. Hvorfor skal jeg snakke med jer om det? Det gør Pione ikke, siger Pione Sisto.

Uden at det relaterer sig til præstationerne i Rusland, forklarer Sisto, at han ikke lader sig gå på af dårlige kampe eller dårlig omtale.

- Nogle gange rammer jeg niveau, andre gange rammer jeg ikke niveauet. Jeg skal ikke lade mig påvirke for meget af det, hvis jeg ikke lige rammer niveauet, for der kommer gode og dårlige perioder.

- Hvis man gerne vil være bedre, bliver man nødt til at komme igennem hårde perioder, siger Pione Sisto.

Det danske spil er flere gange gået lidt i stå, når Pione Sisto har modtaget bolden i Danmarks venstre side.

Derfor opfordrer assistenttræner Jon Dahl Tomasson den vævre dribler til at få spillet bolden hurtigere videre. Men holdkammeraterne bærer også et ansvar for at få Sisto til at stråle.

- Jeg tror, at han nogle gange skal være bedre til at spille med færre berøringer og aflevere bolden hurtigere. Generelt skal holdet være bedre til at spille bolden hurtigere rundt.

- Sisto er også afhængig af de positioner, som han modtager bolden i, altså hvordan kollegerne er positioneret i forhold til ham, siger Jon Dahl Tomasson.

Assistenttræneren vurderer, at VM-kritikken ikke lader til at have påvirket Pione Sisto.

- Det er klart, at der har været meget fokus på Pione, men jeg synes, at han har tacklet det fint, siger Tomasson.

Pione Sisto har spillet 17 landskampe og scoret ét mål.

/ritzau/