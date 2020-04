Den skotske fodboldlegende Sir Kenny Dalglish er indlagt på hospitalet - smittet med corona-virus.

Det oplyser Liverpool - hvor Dalglish har en glorværdig fortid som både spiller og manager - fredag aften.

Onsdag var han på hospitalet for at få behandlet en infektion, som krævede antibiotika.

Og som proceduren forskriver, blev han samtidig testet for COVID-19, selv om han ikke viste symptomer på at være ramt af den verdensomspændende virus. Og helt uventet viste testen sig at være positiv. 69-årige Dalglish udviser fortsat ingen symptomer, men forbliver indlagt på hospitalet i Liverpool.

Heldigvis havde Sir Kenny Dalglish tilbragt de foregående uger i frivillig isolation med sin familie. Så han har sandsynligvis ikke været med til at udbrede smitten.

»Han vil gerne opfordre alle til at følge regeringens og eksperternes vejledninger i de kommende dage og uger,« skriver Liverpool i en meddelelse.

»Han beder om, at sundhedspersonalet på hospitalet får plads til at udføre deres arbejde i disse ekstremt udfordrende tider for dem - samt at hans egen families privatliv respekteres.«

»Han ser frem til at komme hjem snart,« skriver klubben, som oplyser, at man vil komme med updates, når der er nyt i sagen.