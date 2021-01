Videohjælpen 'VAR' har delt vandene i fodboldverdenen, siden teknologien blev en del af sporten for nogle år siden.

Den tidligere Manchester United-træner Sir Alex Ferguson er ikke fan af den moderne tilføjelse.

»VAR er en katastrofe,« lyder det kontant i et interview med Daily Mail, inden han fortsætter:

»I kampen mellem Burnley og Leeds fik Burnley et mål annulleret, fordi deres egen spiller blev tacklet af den modsatte målmand. Det er uforståeligt.«

Sir Alex Ferguson. Foto: ED SYKES Vis mere Sir Alex Ferguson. Foto: ED SYKES

VAR er igen kommet i fokus efter mandagens Premier League-kamp mellem Southampton og Liverpool. Her faldt Sadio Mané i feltet, og det lignede et straffespark, men trods en gennemgang i VAR-vognen, så blev der ikke fløjtet.

Sir Alex Ferguson bruger ligeledes interviewet til at fokusere på det demensproblem, der har ramt flere spillere efter afslutningen på karrieren.

Det gælder eksempelvis Sir Bobby Charlton, Jeff Astle, Martin Peters, Ray Wilson og Nobby Stiles. Sidstnævnte døde sidste efterår.

»Det er gået igennem fodbold. Det er trist. Bobby har ikke været sig selv længe. Takket være Bobby og Nobby kan vi nu lave diagnoser. De har gjort os opmærksomme på problemet.«

Den tidligere Manchester United-legende er ikke overrasket over, at nogle spillere har fået demens. Han påpeger, at boldene var som kanonkugler efter kontakt med vand, mens han var træner.

Afsluttende i interviewet roser han ligeledes Ole Gunnar Solskjær, der har fået Manchester United tilbage i toppen af Premier League efter et par middelmådige sæsoner.