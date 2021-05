Onsdag er det præcis tre år siden, at den tidligere Manchester United-træner Sir Alex Ferguson var tæt på at miste livet.

Her faldt han om i sit private hjem i England med en hjerneblødning. Den i dag 79-årige Ferguson blev reddet af, at hans søn hurtigt fik ringet efter en ambulance.

I en ny dokumentar med titlen 'Sir Alex Ferguson: Never Give In' fortæller den ikoniske træner om den uhyggelige episode.

»Jeg græd. Du ved, jeg husker ingenting,« lyder det eksempelvis.

Den tidligere Manchester United-træner blev ramt af en hjerneblødning i 2018. Foto: Andrew Boyers Vis mere Den tidligere Manchester United-træner blev ramt af en hjerneblødning i 2018. Foto: Andrew Boyers

Sir Alex Ferguson tilføjer, at han var meget bange for at miste en vigtig egenskab efter ulykken.

»Jeg frygtede meget at miste min hukommelse, da jeg fik en hjerneblødning i 2018,« siger skotten og fortsætter:

»Heldigvis har jeg kunnet genskabe størstedelen af min hukommelse, mens vi har lavet denne film – både de gode og de dårlige.«

Trænerlegenden var manager for Manchester United i 27 år, og han nåede at vinde hele 38 trofæer til den røde del af Manchester.

Sir Alex Ferguson vendte i september 2018 tilbage til Old Trafford efter hjerneblødningen, og her blev han mødt med stående klapsalver fra hele stadion.

'Sir Alex Ferguson: Never Give In'-dokumentaren får premiere i Englands biografer 27. maj.