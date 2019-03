Danmark lavede et vanvittigt comeback i Basel. I første EM-kvalifikationskamp blev det til 3-3 mod Schweiz.

Og det var i en kamp, hvor mange danskere så helt skidt ud i lang tid - indtil det hele gik amok.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Her er B.T.s karakterer:

Havde jo faktisk få aktioner, men alligevel peb tre bolde ind om de lyse lokker. Schmeichel ville nok have svært ved at tage de første to, om han så fik et par forsøg mere. Men nummer tre så ikke for godt ud. Karakter: 4

Sådan spiller man en helt og aldeles ringe kamp, men redder sig selv med et mål. Bravo for det Dalsgaard, for du flirtede med en dumpekarakter. Karakter: 4

Ja, der var hånd på ved 1-0-målet, men Kjær var også mere venligsindet end en lokal bankboss, der lugter oliepenge. Stod helt passivt, da bolden blev lagt af til Remo Freuler. Karakter: 3

Kom slet ikke til at fungere sammen med Simon Kjær og resten af holdet. Lavede ikke selv store personlige fejl, men var del af en shaky defensiv. Målet trækker op. Karakter: 5

Han burde skifte mellemnavn til Heksehyl. Farer rundt, og man ved aldrig helt, hvor det ender. Ser mere og mere malplaceret ud på den venstre back. Karakter: 3

En af de mere anonyme præstationer fra Schöne, som er vigtig for at få flow i spillet. Så langsom ud i tanke og handling denne aften i Basel. Karakter: 3

Skulle ned og tage imod boldene og fordele spillet. Den del gik nogenlunde, men Delaney blev alligevel ikke markant nok i sit spil. Og det ér ellers Delaneys vigtigste egenskab. Karakter: 4

Det var som om, der manglede noget i forståelsen mellem Eriksen og medspillerne i de første 80 minutter. Så fandt han Zanka på en dødbold og spillede sublimt Yussuf Poulsen fri. Karakter: 7

Skabte til tider ravage, men desværre lige så meget for sig selv som for modstanderne. Det ene sekund pillede han en bold ned fra skyerne - det næste løb han den ud over sidelinjen. Den der assist var dog dejligt uselvisk. Karakter: 5

Gjorde sig faktisk mest bemærket ved sine defensive aktioner, som der var en del af - også mange vigtige. Det er bare ikke så fedt, når man er blandt holdets tre forreste. Karakter: 4

Lignede den schweiziske udenrigspolitik. Havde i hvert fald glemt alle våben derhjemme. Det var helt kedeligt, da han blev grebet ud i anden halvleg. Karakter: 3

Indskiftere:

Kom ind og skulle ligge i en mere tilbagetrukket rolle på midtbanen. Ærgerligt, at han ikke fik lov at komme frem med sine raids og fine sparketeknik. Karakter: 6

Han havde drømt om det og set det for sig. Og så fik Gytkjær sit første landsholdsmål. Den skulle bare prikkes ind. Skabte masser af farlige situationer og var SÅ tæt på at udligne også. Karakter: 7

Han skulle have gjort noget meget, meget tidligere. Hvorfor vente til, at Schweiz kom på 2-0, når danskerne på ingen måde snusede til et mål? Blev reddet af et helt sindssygt dansk comeback. Karakter: 3