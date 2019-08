Mignolet fik kun to kampe for Liverpool i den forgangne sæson, og forlader Anfield til fordel for hjemlandet.

Efter seks sæsoner i Premier League-klubben Liverpool returnerer målmand Simon Mignolet til sit hjemland, Belgien, og fortsætter karrieren hos Club Brügge.

Klubben oplyser søndag på Twitter, at den har indgået en femårig aftale med den 31-årige Mignolet. Aftalen er betinget af et lægetjek mandag.

Ifølge det britiske nyhedsbureau PA betaler Club Brügge 6,4 millioner pund, svarende til 52 millioner kroner, for Mignolet. Beløbet kan stige 8,2 millioner pund.

Mignolet er i Liverpool blevet fortrængt til reservebænken af først Loris Karius og siden af den brasilianske landsholdsmålmand Alisson Becker. Brasilianeren har siden sin ankomst op til sæsonen 2018/19 været manager Jürgen Klopps førstevalg i målet.

I den forgangne sæson fik Mignolet kun to kampe som afløser for Alisson.

Da Liverpool søndag tabte til Manchester City i Community Shield-kampen på Wembley, sad Mignolet på bænken.

Mignolet fik i alt 204 kampe for Liverpool, der hentede ham i Sunderland for ni millioner pund i 2013.

Mignolet var med i truppen, men kom som sædvanlig ikke på banen, da Liverpool i juni vandt Champions League-finalen over Tottenham.

Ifølge det lokale medie Liverpool Echo er Alex McCarthy fra Southampton en mulig afløser for belgieren.

/ritzau/