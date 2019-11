Han har været meget igennem.

Og torsdag aften kom forløsningen for 28-årige Simon Makienok, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

De rørende billeder kom, efter den danske angriber scorede i sit comeback for FC Utrecht efter blot 30 minutter på banen.

Et mål, der ikke bare var det første for den hollandske klub, det kom også, efter Makienok har siddet ude hele 2019 med en knæskade.

»Jeg har oplevet så meget uheld, og jeg har oplevet en masse skuffelse og sorg,« siger den danske angriber om sin reaktion til Voetbal International.

Efter målet måtte han lige holde trøjen foran ansigtet, inden han blev tiljublet og lykønsket af resten af holdet. Det betød meget.

For det er ikke kun i år, han har været ramt af uheld. Inden den knæskade han netop er kommet tilbage fra, havde Simon Makienok også været ramt af en anden skade.

Derfor er det næsten to år, han har været væk fra banen, og målet rørte ikke kun ham. Det rørte hele holdet, fortæller danskerens træner, John Van den Brom til mediet.

| Emoties bij Simon Makienok, die na twee jaar blessureleed scoort bij zijn rentree voor @fcutrecht. pic.twitter.com/jTIEITkYAY — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 31, 2019

Også de mange hollandske fans blev glade for at se danskeren score, og de har betydet meget for ham i forhold til at komme tilbage. Støtten har været stor. Også fra klubben, fortæller angriberen.

»Nogle gange har jeg tænkt 'hvad har jeg gjort for at fortjene denne støtte'. Jeg kan ikke takke folk nok. Og jeg vil give noget tilbage ved at score og være vigtig for holdet,« siger Simon Makienok, der efter kampen også har delt nogle ord på sin Instagram-profil.

'Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige eller gøre for at beskrive de følelser, der går igennem min krop lige nu. Det eneste jeg kan sige er tak. Alle jer der har støttet mig gennem det her - i ved ikke, hvor meget det (målet, red.) faktisk betød for mig. Jeg er evigt taknemmelig. Jeg har drømt og tænkt på det her øjeblik i næsten to år nu - næsten hver dag,' skriver danskeren om sit comeback.

Simon Makienoks udlandsophold startede tilbage i 2014, da han skiftede fra Brøndby IF til Palermo. Efterfølgende blev han lejet ud til både Charlton Athletic og Preston North End, inden turen i 2017 gik til Holland og FC Utrecht.