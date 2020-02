I sin blot anden kamp for Dynamo Dresden blev Simon Makienok matchvinder med sin scoring til 2-1.

Simon Makienok blev den helt store helt for sin nye fodboldklub, Dynamo Dresden, fredag aften.

Her sikrede den danske angriber sin arbejdsgiver tre point, da han med sit første mål for klubben scorede til det, der skulle vise sig at blive slutresultatet, 2-1, mod Regensburg i næstbedste tyske række.

Målet faldt i danskerens blot anden kamp for Dynamo Dresden efter sit skifte fra hollandske Utrecht i slutningen af januar.

Makienok slog til med cirka et kvarter tilbage af kampen, da han var først på en returbold i feltet, der sikkert blev banket i kassen.

Dermed fik danskeren rettet op på sin ærgerlige debut for klubben i starten af februar, hvor han fik rødt kort efter få minutter på banen.

Makienok har optrådt for klubber som HB Køge, Brøndby og Palermo, som lejede ham ud til Charlton og Preston.

I 2017 skiftede han til hollandske FC Utrecht, men opholdet blev præget af skader.

I januar indgik han en aftale for resten af sæsonen med Dynamo Dresden, efter at han i 2019 gjorde comeback på fodboldbanen efter et langt skadesforløb.

/ritzau/