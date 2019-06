Vis dette opslag på Instagram

Being able to handle these three u need some

»Forleden ved stadion blev jeg stoppet af en politimand. Så ville jeg sige, at vi var sammen med bilen foran, og at han bare skulle lukke os ind sammen med den. Det siger jeg så på engelsk, og han ser bare sådan her ud,« siger Elina Gollert Kjær og viser, hvordan betjenten på ingen måde forstod, hvad hun sagde.

Men her kom den ene af sønnerne hende til undsætning. For sønnen Milas var hurtig til at sige, han ville hjælpe hende.

»Og så taler han spansk til politimanden. Så nikker politimanden til Milas og lukker os ind. Jeg var helt chokeret. Jeg var bare sådan 'Okay. Tak, Milas. Tak, tak,« med et stort - og stolt - grin.

Elina Gollert Kjær og Simon Kjær blev gift i 2017, og hun har tidligere fortalt, hvordan han overraskede hende i stor stil, da hun fyldte 30 år. Det kan du læse mere om her.