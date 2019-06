Landsholdsanfører Simon Kjærs hustru, Elina Gollert Kjær, er ikke typen, der går op i den vilde glitter og glamour.

For selvom der kan være nok så mange fordomme om fodboldspilleres kærester, så foretrækker Kjærs svenske kone den afslappede stil.

Det fortæller hun i det nyeste afsnit af tv-serien ‘Kærester med landsholdet’, hvor hun er ved at finde sit outfit, inden hun skal spise frokost med en masse mødre fra sønnernes skole i Sevilla.

»Jeg går efter noget meget behageligt. Ens tøj skal sgu være rart at have på. Jeg kan slet ikke håndtere følelsen af, at man skal gå og tænke på at trække maven ind. Det vænner jeg mig aldrig til,« fortæller hun.

Det bliver mine egne sko, egne sokker og mine egne trusser. Jeg sover kun i Simons underbukser. Eline Gollert Kjær

Og faktisk ender det nærmest hver dag med, at Elina Kjær går rundt i mandens tøj, fortæller hun.

»Simon har meget pænere t-shirts, end jeg har. Jeg går altid i hans garderobe, og han bliver irriteret på mig hver dag. Tit er det jo også ham, jeg skal mødes med. Og så kommer jeg med hans tøj på. Så er han irriteret i et par minutter, og så går det over, og så er alt godt.«

Til frokosten med mødrene inde i byen ender det med, at Elina Kjær finder både en t-shirt og en jakke i landsholdsanførerens garderobe. Men resten er trods alt hendes, forsikrer hun. Også trusserne.

»Det bliver mine egne sko, egne sokker og mine egne trusser. Jeg sover kun i Simons underbukser. Jeg har dem ikke på om dagen.«

'Kærester med landsholdet' sendes hver mandag på TV 2 Zulu. Her følger man Yussuf Poulsens kæreste, Maria Duus, Simon Kjærs hustru, Elina Kjær, og Nicolai Jørgensens kæreste, Theresa Kofoed. Foto: Jeppe Melchiorsen / TV 2

I forrige afsnit fortalte fodboldhustruen, at familien er faldet godt til i den spanske by Sevilla.

Her var hun blandt andet dybt chokeret over sønnen Milas, der kom hende til undsætning, da hun havde problemer med sit spanske under en samtale med en politibetjent.

»Og så taler han spansk til politimanden. Så nikker politimanden til Milas og lukker os ind. Jeg var helt chokeret. Jeg var bare sådan 'Okay. Tak, Milas. Tak, tak,« sagde hun.

Elina Gollert Kjær og Simon Kjær blev gift i 2017 og har sammen sønnerne Viggo og Milas.