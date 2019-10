Landsholdsanfører Simon Kjær kalder efter sejren over Schweiz EM-deltagelsen for en enestående mulighed.

Det danske fodboldlandshold skal blot bruge fire point i de sidste to EM-kvalifikationskampe hjemme mod Gibraltar og ude mod Irland, så er billetten til næste års slutrunde en realitet.

Det står klart, efter at Danmark lørdag aften vandt 1-0 hjemme over Schweiz.

Udsigten om at komme til EM, hvor flere af kampene skal spilles i Danmark, får anfører Simon Kjær til at lyse op af glæde.

- Det ser positivt ud. Og vi har samme indgangsvinkel til det som hele tiden. Vi skal til EM. Muligheden for at spille EM i Danmark kommer formentlig aldrig igen.

- Så det er en enestående mulighed for os og for hele Danmark at få den fest, som kommer næste sommer. Og det var kæmpe skridt for os.

- Der er ingen tvivl om, at vi er meget tættere på EM nu, siger Simon Kjær.

Atalanta-stopperen var med til at holde nullet, som ellers var tæt på at glippe for Danmark, der tillod flere store chancer for en schweizisk scoring.

Om det var en fortjent dansk sejr eller ej, interesserer ikke Simon Kjær.

- Jeg er fuldstændig ligeglad. Vi er glade, og vi tager det her med. Jeg synes egentlig også, vi gjorde os fortjent til det. Vi blev ved med at tro på det og arbejde benhamrende hårdt.

- Sådan er fodbold, og nu står vi her og har vundet 1-0 og taget et kæmpe skridt i forhold til at komme til EM. Det har vi hele tiden sagt, vi vil og skal, siger han.

Christian Eriksen stod for oplægget til kampens eneste mål, der blev sat ind efter 84 minutter af Yussuf Poulsen.

En snert af magi ramte hjemmepublikum, der pludselig kunne se Yussuf Poulsen få en friløber efter en genial pasning spillet i blinde af Eriksen.

- Der var næsten 36.000 i Parken. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde set den, før bolden var derovre. Det havde jeg i hvert fald ikke.

- Det er bare Christian. Det er derfor, Christian er den spiller, som han er. Og han har den betydning, som han har, siger Simon Kjær.

Inden målet havde Eriksen haft en anonym dag, hvor de kreative idéer ikke lykkedes.

- Nogle vil måske sige, at Christian - hårdt sagt - ikke fik sat så mange ting op, som han plejer. Men man glemmer at kigge på, hvor mange kilometer han løb rent defensivt.

- Christian er en verdensklassespiller, som arbejdede 100 procent for holdet, samtidig med at han lavede sådan en fremragende aflevering, siger Simon Kjær.

Tirsdag aften tager Danmark i en testkamp imod Luxembourg i Aalborg.

/ritzau/