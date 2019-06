De er fremtidens landsholdsstjerner. Altså på det landshold, som synger slutrundesange og er afbildet på klistermærker.

Men lige nu løber Jacob Bruun Larsen, Robert Skov og alle de andre U21-drenge rundt på udviklingens græsplæner i det nordlige Italien. Ikke uden opsyn, for der er masser af bevågenhed fra agenter og talentspejdere.

Og også fra nogle af U21-talenternes måske kommende anfører.

»Med de spillere, som er med på A-landsholdet, og de spillere, som jeg fik kendskab til under fællestræningerne i Brøndby, er kvaliteten utroligt høj,« siger landsholdsanfører Simon Kjær og fortsætter.

Victor Nelsson, Robert Skov, Jacob Bruun Larsen og Jacob Rasmussen under U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Victor Nelsson, Robert Skov, Jacob Bruun Larsen og Jacob Rasmussen under U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er sikker på, at de har store forventninger til sig selv, og det skal de også have. De skal have marginalerne med sig, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de tror på deres chancer, og de skal også ned og spille deres chance.«

Danmark møder mandag aften Tyskland i den første gruppekamp ved EM. I Udine løber de unge danskere rundt med troen på, at de kan gå hele vejen og gentage det, som naboerne fra Sverige præsterede for fire år siden i Tjekkiet.

Simon Kjær ser da også masser af talent i de spillere, som han for nogens vedkommende har set på nærmeste hold ved sommerens fællestræninger.

»Det ser utroligt lyst ud med talentmassen. Nu begynder spillerne også at få en alder, hvor man kan begynde at forvente lidt mere. Det ser utrolig godt ud,« siger han og hylder resultaterne.

Robert Skov under U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Robert Skov under U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er super for dansk fodbold, at U21-landsholdet er til EM i Italien. Det bliver spændende at følge dem, og fremtiden for dansk fodbold ser lys ud,« siger Simon Kjær.

Han har ikke bare set de unge drenges fodboldkvaliteter. Landsholdsanføreren har også bidt mærke i selvtilliden, som de kommer ind i landsholdssamlingerne med. Og han sender en lille advarsel – eller reminder.

»De skal tro på sig selv og være ydmyge. De har et fantastisk gåpåmod. Ungdommen nu til dags er anderledes, end da jeg var der. Så hvis de bliver ved med at huske at være ydmyge og bliver ved med at arbejde benhårdt, så går de alle sammen en lys fremtid i møde,« siger Simon Kjær

Danmark møder Tyskland, Østrig og Serbien i gruppen, og det kræver en førsteplads eller den bedste toer, hvis Danmark vil videre til semifinalen.