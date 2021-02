Der er ingen grund til panik i AC Milan, selv om holdet har smidt førstepladsen i Serie A, siger Simon Kjær.

Med fire nederlag i de seneste otte Serie A-kampe har AC Milan sat sit forspring over styr i toppen af Italiens bedste fodboldrække.

Holdets seneste to ligakampe er endt med nederlag til først Spezia og dernæst Inter på 0-2 og 0-3, og derfor er det nu netop Inter, som topper rækken med fire point ned til Milan.

Danske Simon Kjær føler sig dog sikker på, at AC Milan vil komme med et stærk modsvar på klubbens resultatmæssige formdyk. Det siger han i et interview vist på klubbens Twitter-konto.

- I kampen mod Spezia og i lokalderbyet mod Inter ramte vi ikke vores niveau. Vi skal rejse os. Det arbejder vi på, og vi er helt trygge ved, at det kommer til at ske. Vi skal ikke opfinde nye metoder for at komme tilbage, for vi ved, at vi er et stærkt hold.

- Vi har gjort det meget godt i de seneste 14 måneder, og det har givet os en ro at vide, at vores hårde arbejde virker. De dage, hvor vi ikke spiller kamp, arbejder vi altid med den samme indstilling og de samme metoder. Vi skal ikke ændre noget, fordi vi har tabt to fodboldkampe, siger Simon Kjær.

- Det er normalt i fodbold, at der er hårde perioder, hvor det er sværere at komme op om morgenen. Men vores træner arbejder hårdt for, at vi skal slå tilbage umiddelbart, tilføjer han.

Søndag kommer danskeren og hans holdkammerater på endnu en vanskelig opgave, når AS Roma venter på udebane. Klubben fra Rom ligger nummer fire i Serie A og har fem point op til Milan.

AC Milan vandt senest det italienske mesterskab i 2011 og sluttede senest i ligaens top-3 i 2013.

Den danske landsholdsanfører er overbevist om, at han spiller på et Milan-hold, der har løftet sig i forhold til de foregående sæsoner, hvor klubben er endt som nummer seks og fem. Det skal klubben vise nu.

- Desto hurtigere vi kommer tilbage på sporet, desto mere viser det, at vi er vokset som hold, siger Kjær.

I løbet af den seneste halvanden uge har AC Milan også spillet to kampe i Europa League. Ved at spille 2-2 på udebane og 1-1 hjemme mod Røde Stjerne avancerede Milan til ottendedelsfinalen, hvor Manchester United venter.

/ritzau/