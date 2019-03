»Jeg ønsker mig et godt resultat, og så vil jeg tage hjem dagen efter og have en dejlig dag med mine drenge og min kone.«

Sådan sagde Simon Kjær for et par dage siden, da han skulle forholde sig til at fylde 30 år på dagen, hvor Danmark starter jagten på en EM-billet. Schweiz er modstanderen på udebane, og Simon Kjær kommer igen til at gå forrest på banen med anførerbindet om armen.

Han er blevet en leder for Åge Hareides landshold, og roserne er store fra både landstræner og holdkammerat Kasper Schmeichel om fødselaren.

»Jeg mødte Simon første gang på U21-landsholdet. Han spillede kun en kamp, og så blev han hevet op på A-landsholdet. Du kunne med det samme se, at han havde stor kvalitet,« siger Kasper Schmeichel og fortsætter roserne.

Landstræner Åge Hareide taler med Simon Kjær under det danske fodboldlandsholds træning på Kybun Park i St. Gallen i Schweiz, søndag den 24. marts 2019. Danmark møder Schweiz på udebane i EM kvalifikationen i Basel, tirsdag den 26. marts 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Åge Hareide taler med Simon Kjær under det danske fodboldlandsholds træning på Kybun Park i St. Gallen i Schweiz, søndag den 24. marts 2019. Danmark møder Schweiz på udebane i EM kvalifikationen i Basel, tirsdag den 26. marts 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det taler for sig selv, at han nu kommer ind i top 10 over spillere med flest landskampe. Han er vores anfører og lederen af vores gruppe, som alle kigger mod. Det fortæller meget om hans karakter. Jeg vil ikke gøre ham alt for forlegen, men han er en rigtig god spiller og en rigtig god anfører.«

Simon Kjær lander med kampen mod Schweiz på 87 landskampe indtil videre, og under Åge Hareide er han altså også blevet anfører. Den beslutning er landstræneren glad for endnu, for han har fået mere end en god fodboldspiller - han har fået et menneske.

»Han har haft en fantastisk indvirkning på holdet. Da vi mistede Daniel Agger som vores anfører, kunne vi vælge mellem flere gode spillere på holdet til at blive ny anfører. Jeg foretrækker at have en markspiller som anfører, og det er en af grundene til, at Kasper Schmeichel ikke blev det,« siger Åge Hareide og understreger Simon Kjærs menneskelige kvaliteter.

»Simon havde erfaring med at være anfører, og han er også god sammen med de andre spillere. Han bekymrer sig om de andre spillere. Det viste han til VM. Det er vigtigt for en anfører, synes jeg. Det handler ikke kun om at være en stærk fodboldspiller, men også om at tænke på de andre spillere.«