Den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, var den første, der var henne hos Åge Hareide, efter landstræneren i flere minutter gik rundt for sig selv og var i sine følelsers vold, da kampen mod Irland var fløjtet af, og EM-deltagelsen var sikret.



Hvis anføreren var blevet spurgt om, hvem der skulle være landstræner efter sommerens slutrunde, havde han nok valgt anderledes, end DBU har gjort med valget af Kasper Hjulmand.

»Havde de spurgt mig til råds, havde jeg nok også sagt noget anderledes, men det er ikke noget, der i princippet er i mine hænder, og jeg har indflydelse på. Åge ved, at han har vores 100 procents opbakning og støtte til EM, og vi skal også slutte ordentligt af for Åge,« siger Simon Kjær og fortsætter:



»Vi havde nok tabt denne her kamp på et andet tidspunkt, det gør vi ikke i dag, og det er vores absolutte styrke, at selv om vi spiller dårlige fodboldkampe, formår vi alligevel at få et resultat.«

Kjær og Hareide har et godt samarbejde, siger anføreren.

»Vi taber aldrig, vil jeg næsten sige. Det er Åges fortjeneste, og vi er sammen om Åge om det her. Vi skal til EM med ham, og så må det andet komme efter.«

»Når situationen er en anden, kommer der selvfølgelig også en 100 procents opbakning dér, men det er ikke noget, vi tænker på på nuværende tidspunkt,« forklarer anføreren.

Åge gik længe rundt for sig selv, og du var den første, der gik hen til ham. Hvad sagde du?

»Åge og jeg har et super samarbejde. Vi har en utrolig respekt for hinanden. Det er en fantastisk træner og manager, som har tilført holdet rigtig, rigtig meget.«

»Jeg har meget respekt for ham, og det er ham velundt at stå i denne situation og skulle til EM.«

Åge Hareide har på pressemødet sagt, at han lige havde brug for at gå lidt rundt for sig selv, og at han var i sine følelsers vold. Kunne du mærke det på ham?

»Selvfølgelig. Det er en mand, jeg virkelig kan unde det her. Han har vores opbakning 100 procent, og vi vil slutte ordentligt af for Åge til sommer, så det er ham vel, vel undt.«

Kan du sige, hvad du sagde til ham?

»Det holder jeg mellem os to.«

Var det følelsesladet?

»Nej, det var fint,« lyder det fra Simon Kjær.

Hvad han ikke synes var så fint, var spillet på banen mod Irland denne mandag aften.

»Fodbold er nogle gange en sjov ting, og vi står med et godt resultat til sidst, der gør, at vi skal til EM. Det er fantastisk at skulle spille EM i Danmark. Det er sgu glædeligt for os alle sammen.«

»Nogle gange spiller man pænt fodbold, nogle gange spiller man forfærdeligt fodbold, og så er jeg sikker på, at I har set det samme, som jeg har,« siger han og tilføjer:

»Nogle gange skal man have marginalerne på sin side, og det havde vi i dag, men det, jeg hæfter mig ved i dag, er, at man ikke kan sætte en finger på mentaliteten og moralen, og det er også det, som gør, at vi får et fantastisk resultat.«

Åge Hareide har endnu ikke fundet en ny arbejdsplads efter sommerens EM.

Her slutter den norske træner for det danske landshold af med at spille minimum to gruppekampe i København, hvor dele af den transeuropæiske slutrunde blandt andet skal afvikles.