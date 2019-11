Det er småt med spilletid på klubholdet for landsholdets anfører, Simon Kjær, i øjeblikket.

Forud for de to vigtige EM-opgør mod Gibraltar og Irland har Simon Kjær ikke fået ét eneste minut for italienske Atalanta i de seneste tre kampe, men for hovedpersonen selv er det ikke et problem – lige nu.

»Lige nu er det ikke en bekymring for mig.«

Det var det korte svar til B.T. Sport fra den 30-årige anfører, da landsholdet mandag mødte ind i landsholdslejren i Herning.

Simon Kjær ved mandagens landsholdstræning i Herning. Foto: Henning Bagger Vis mere Simon Kjær ved mandagens landsholdstræning i Herning. Foto: Henning Bagger

Føler du dig i kampform?

»Ja, det gør jeg. Jeg er fit, selvom jeg ikke har spillet de seneste tre kampe.«

Var den nuværende situation i klubben, hvad du blev lovet, inden du skiftede?

»Du kan jo ikke love noget i moderne fodbold, og jeg vidste jo godt, jeg gik ind til et nyt system og en træner, der ser anderledes på fodbold, end andre gør. Der er en tilvænningsperiode som med alt andet.«

Er den manglende spilletid et problem i forhold til din rolle som anfører på landsholdet?

»Som sagt er det ikke et tema for mig – lige nu.«

De to vigtige landskampe mod henholdsvis Gibraltar og Irland skal som minimum give fire point, hvis landsholdet skal være sikre på en EM-billet, og den vil da også være en stor skuffelse for holdet, hvis det ikke lykkes at skaffe nok point:

»Gibraltar er en kamp, som alle er enige om skal vindes. Vi skal have tre point. Irland har vi mødt mange gange før, så vi ved, hvad de kommer med. Vi er et bedre fodbold, og det skal vi vise,« fortæller Simon Kjær.

Assistenttræner Jon Dahl Tomasson og Simon Kjær efter 0-0 kampen mod Georgien i september. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Assistenttræner Jon Dahl Tomasson og Simon Kjær efter 0-0 kampen mod Georgien i september. Foto: Liselotte Sabroe

For to år siden spillede Danmark sig til VM ved at besejre netop irerne med 5-1 i Dublin, og den aften ligger stadig i baghovedet på spillerne:

»Selvfølgelig kan vi bruge den aften til noget. Det var en speciel oplevelse for os, men det må heller ikke blive en sovepude for os. Dengang gik det hele op i en højere enhed, og vi behøver heller ikke at lave fem mål igen.«

Hvis den direkte kvalifikation til EM i 2020 kikser, så står Nations League tilbage som et sikkerhedsnet for landsholdet, men det er ikke, noget anføreren gider at bruge tid på.

»Jeg har ikke skænket Nations League en tanke, og det er den indstilling, vi har haft fra starten af,« afslutter Simon Kjær, inden landsholdet begynder træningen i Herning forud for kampene mod henholdsvis Gibraltar fredag aften i Parken og Irland mandag aften på Aviva Stadium i Dublin.