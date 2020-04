Den danske landsholdsanfører har en plan. Han vil blive boende i Milano.

»Min drøm er at blive i AC Milan. Og når tidspunktet kommer, skal vi også sætte os ned og se på muligheden for det.«

Det siger Simon Kjær ifølge det italienske medie Football Italia.

Den 31-årige dansker er i øjeblikket lejet ud til den italienske storklub, efter han i sommer skiftede livet i Sevilla ud med et nyt ophold i Atalanta.

Simon Kjær i duel med Cristiano Ronaldo. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Simon Kjær i duel med Cristiano Ronaldo. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Her blev det ikke til meget spilletid i løbet af efteråret, og derfor endte danskeren da også med at tage på lejeophold i Milano.

»Jeg er nødt til at sætte maksimalt pres på klubben for at få dem overbevist om, at de skal gøre brug af købsoptionen,« fortæller han.

Selv om det meste af klubfodbolden i Europa ligger stille på grund af coronavirussen, forsøger danskeren stadigvæk at lægge på - både fysisk og mentalt i denne tid.

Her fortæller han samtidig, at det største problem i Atalanta var de taktiske beslutninger, men det ændrede sig hurtigt, da han kom til AC Milan. Her gav klubbens træner, Stefano Pioli, den danske forsvarsspiller fornyet selvtillid.

Simon Kjær sammen med Ismael Bennacer. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Simon Kjær sammen med Ismael Bennacer. Foto: MARCO BERTORELLO

Simon Kjær forklarer desuden, at klubbens svenske superstjerne, Zlatan Ibrahimovic, har gjort en kæmpe forskel for klubben både på og uden for banen, siden han i slutningen af december sidste år meldte sin tilbagekomst:

»Zlatan tilfører os rigtig meget. Han er en stor mester, der har vundet næsten alt. Hans tilstedeværelse både på og uden for banen er nok til at gøre forskellen for os.«

Den italienske Serie A har ligget stille siden marts, hvor turneringen blev suspenderet på grund af frygten for coronavirus.

AC Milan ligger i øjeblikket på 7. pladsen i den bedste italienske fodboldrække.