Simon Kjær og FC Sevilla er for første gang i klubbens historie klar til kvartfinalen i Champions League efter en sejr på 2-1 på udebane over Manchester United. Og det var et resultat, som den danske landsholdsanfører var rigtig glad for.

»Old Tarfford er et stort stadion. Det var en stor oplevelse, og vi har leveret en stor præstation,« slog Simon Kjær fast efter kampen over for TV3+.

Den første kamp var sluttet 0-0, selvom FC Sevilla egentlig havde chancer nok. Ved den lejlighed havde Manchester Uniteds målmand, David de Gea, vist storspil med mange fine redninger.

»Vi havde store muligheder i Sevilla, og vi havde egentlig følelsen af, at vi var det bedste hold. Vi vidste godt, de ville komme med et andet tryk på hjemmebane, men jeg synes egentlig, vi stod meget godt imod. Så måtte vi håbe, at deres målmand ikke havde så god en dag,« sagde Simon Kjær og trak lidt på smilebåndet, imens han sikkert tænkte på Wissam Ben Yedders scoring til 2-0, hvor David de Gea var fælt impliceret.

Han anerkendte, at Manchester United er set bere end i tirsdag aftens opgør.

»Men Manchester er Manchester i mine øjne. Vi kan da godt blive enige om, at det ikke var deres bedste kamp. Men jeg skal ikke analysere Manchester Uniteds spil. Det har de en træner til. Jeg er bare glad for, at vi gik videre,« sagde Simon Kjær, der ikke har en favorit-modstander i kvartfinaler.

»Der er kun kæmpeklubber tilbage. Men det bliver sjovt,« sagde han.