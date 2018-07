Simon Kjær var en af Danmarks bedste ved VM, og det er blevet bemærket andre steder end i det danske land. Landsholdsanføreren jages nemlig af de to franske storklubber Lyon og Marseille.

Den 29-årige landsholdsanfører har kun været i Sevilla i et år, men et VM som krumtap og stensikker forsvarer får altså klubberne til at spærre øjnene op. Ifølge avisen ABC de Sevilla har specielt Lyon og Marseille altså set sig lune på Simon Kjær, som dog trives godt i den sydspanske klub, skriver avisen.

Simon Kjær ankommer sammen med resten af det danske fodboldlandshold til Kastrup Lufthavn efter VM. Foto: Martin Sylvest Vis mere Simon Kjær ankommer sammen med resten af det danske fodboldlandshold til Kastrup Lufthavn efter VM. Foto: Martin Sylvest Mathias Zanka Jørgensen og Simon Kjær takker de danske fans. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Mathias Zanka Jørgensen og Simon Kjær takker de danske fans. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Simon Kjær har da også været en del rundt i en allerede imponerende karriere, der startede med et tidligt salg fra FC Midtjylland til italienske Palermo, og siden har sendt ham rundt til klubber som Wolfsburg, Roma, Lille og Fenerbahce. Nu er Kjær og familien i Sevilla, og spørgsmålet er, om de har lyst til at tage turen til Frankrig igen.

Her kan Lyon lokke med Champions League-kvalifikation, mens Marseille skal prøve kræfter med Europa League i den kommende sæson. Med eller uden Simon Kjær.