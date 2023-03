Lyt til artiklen

Det er ikke noget, man er vant til at se: En ung dansker, der bryder igennem og brager kasser ind i den italienske liga.

Det ved landsholdsanfører Simon Kjær, der kender Serie A ud og ind, og han erkender, at 20-årige Rasmus Højlunds store succes i støvlelandet er kommet som en overraskelse for den garvede landsholdskæmpe.

For mens Højlund betog hele fodbolddanmark med et hattrick i sin tredje landskampe i torsdags, ja, så har Kjær kunnet følge Højlund slå sit navn fast med syv kasser for Atalanta i denne sæson.

»Det har overrasket mig meget, at det er gået så hurtigt med Rasmus,« sagde Kjær på pressemødet forud for søndagens landskamp mod Kasakhstan og tilføjede:

»Hans kvaliteter og kompetencer taler for sig selv. Det er gået hurtigt, og det siger måske mere om hans hoved end om så meget andet. Det er skruet godt sammen.«

»Han er en, som rigtig gerne vil det og arbejder hårdt, så der er ikke andet end at give ham et klap på skulderen og så håbe på, at han fortsætter,« lyder rosen fra anfører Simon Kjær.

Der var dog ikke kun lutter roser fra Kjær til Højlund på lørdagens pressemøde.

For da den blonde midtstopper blev spurgt til, hvordan Højlund har været at være omkring i landsholdslejren siden hans hattrick-kamp mod Finland, der stak anføreren til det unge stjerneskud.

Højlunds succes har nemlig ikke været stor i spillene på træningsbanen.

»Vi skal nok sørge for, at han holder fødderne solidt plantet på jorden.«

»Han vandt sin første kamp i den her uge i torsdags (over Finland, red.), og forhåbentlig får han ugens anden sejr i morgen over Kasakhstan. I alle de andre spil i løbet af ugen har han været på det tabende hold,« lød det med et stort smil fra Kjær, der blev flankeret af Pierre-Emile Højbjerg.

»Han skal blive ved med at arbejde hårdt, være sig selv og tage chancen, når han får den. Indtil videre har han været enestående,« lød det fra Højbjerg.

Det danske landshold spiller anden runde i EM-kvalifikationen søndag klokken 15.00 dansk tid - den kan du følge live her på bt.dk.