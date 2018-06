Landsholdsanfører Simon Kjær afviser, at en mail fra Spillerforeningen skulle have skabt uro på landsholdet før tirsdagens VM-kamp mod Frankrig.

Spillerforeningen har ifølge Jyllands-Posten sendt en mail til VM-spillernes agenter, hvor de bliver spurgt til spillernes kommercielle rettigheder. Det sker for at afdække, om de er blevet brudt af Dansk Boldspil-Union (DBU).

Timingen af mailen skulle ifølge Jyllands-Posten have skabt uro blandt de danske spillere. Det afviser Kjær.

»Ser det sådan ud? Jeg tror ikke, at det ser sådan ud. Jeg tror, at vi har det fint, og uro er der ikke noget af,« siger landsholdsanføreren.

Landstræner Åge Hareide bekræfter, at der er en sag, men han ønsker ikke at forholde sig til det. Heller ikke timingen frem mod den sidste gruppekamp mod Frankrig.

»Simon fortalte mig om det i går (lørdag, red). Jeg vil ikke blande mig i det. Jeg vil ikke mene noget om det,« siger Hareide.

Han har lært at leve med, at der ofte er problemer i samarbejdet mellem Spillerforeningen og DBU.

»Der har været en konflikt mellem Spillerforeningen og DBU hele vejen i de to år, jeg har været landstræner for Danmark. Vi forsøger at isolere os fra det, og jeg har en god kommunikation med spillerne. De fortæller mig, hvad der foregår. Det spil, der foregår uden for lejren, må vi overlade til dem,« siger han om Spillerforeningen og DBU.

Landstræner Åge Hareide før dagens træning i Anapa , Rusland søndag den 24 juni 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide før dagens træning i Anapa , Rusland søndag den 24 juni 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Timingen af mailen vil han ikke forholde sig til.

»Jeg vil ikke mene noget om det,« siger han.

»Vi har holdet foran os og snakker med dem, men vi forsøger ikke at blande det sammen. På holdet er der et rigtig godt sammenhold, og spillerne gør mange gode ting sammen. Vi har bygget et hold op, der er kommet til VM, og nu er vi her,« siger Åge Hareide.

Anfører Simon Kjær vil heller ikke kommentere på Spillerforeningens mail og timingen.

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det eneste, vi fokuser på, er VM og kampen mod Frankrig,« siger Kjær.

Nicolai Jørgensen, Michael Krohn-Dehli, Nicolai Jørgensen og Mathias ''Zanka'' Jørgensen under dagens træning i Anapa , Rusland søndag den 24 juni 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicolai Jørgensen, Michael Krohn-Dehli, Nicolai Jørgensen og Mathias ''Zanka'' Jørgensen under dagens træning i Anapa , Rusland søndag den 24 juni 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Danmark er kommet igennem de første to VM-gruppekampe mod Peru og Australien med fire point. På tirsdag venter Frankrig i den sidste gruppekamp.

Franskmændene er allerede videre til ottendedelsfinalerne, og Danmark kan meget vel gøre dem selskab. Uafgjort vil række til dansk avancement, og det vil et nederlag også gøre, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

/ritzau/