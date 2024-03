Andreas Pyndt udlejes til svenske IFK Göteborg efter et halvt år uden særlig megen spilletid i Silkeborg.

Den 22-årige Silkeborg-spiller Andreas Pyndt skal det kommende halve år spille for IFK Göteborg i Allsvenskan.

Det oplyser superligaklubben torsdag på sin hjemmeside.

Det er blot blevet til sammenlagt 30 minutters spilletid i Superligaen, efter at Pyndt i sommer skiftede fra Hvidovre til Silkeborg. Vejen til spilletid vurderes fortsat til at være lidt for lang i foråret.

- Vi er stærkt besatte på 6'er-positionen og fint dækket ind på de omkringliggende positioner.

- Derfor har vi vurderet, at det bedste for alle parter vil være, at Andreas forhåbentlig får godt med spilletid på et højt niveau i en stor klub som IFK Göteborg, siger sportschef Jesper Stüker.

I sidste uge mødte Silkeborg og IFK Göteborg hinanden i en træningskamp i Portugal. Her blev det til en dansk sejr på 3-2.

Göteborg trænes af danske Jens Berthel Askou og har flere danske spillere i truppen.

I sidste sæson blev Askou købt fri af AC Horsens og var med til at sikre Göteborg overlevelse i Sveriges bedste fodboldrække.

/ritzau/