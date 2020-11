Rasmus Carstensen blev matchvinder, da Silkeborg konsoliderede andenplads med sejr over HB Køge.

Silkeborg har ambitioner om at vende hurtigt tilbage til Superligaen efter nedrykning i sidste sæson, og indtil videre ser muligheden for en hurtig tilbagevenden god ud.

Søndag eftermiddag vandt Silkeborg med 1-0 ude over HB Køge og konsoliderede dermed andenpladsen i 1. division.

De to bedste rykker op i Superligaen, og lige nu ligger det til Viborg og Silkeborg, der fører 1. division an med henholdsvis 27 og 24 point for 11 kampe.

Derefter følger både Fredericia og Esbjerg med 20 point, men Esbjerg har dog spillet en kamp færre end konkurrenterne i toppen.

Esbjerg skulle søndag have mødt Vendsyssel på udebane, men opgøret er udsat på grund af coronasituationen i Nordjylland.

Derfor blev der kun spillet en kamp søndag i 1. division, og her endte Rasmus Carstensen med at blive matchvinder.

Efter lidt mere end en times spil scorede han Silkeborgs enlige mål, der rakte til sejr.

Med nederlaget ligger HB Køge fortsat nummer 8 med 13 point.

/ritzau/