Den hollandske forsvarsspiller Kees Luijckx skifter arbejdsgiver i Superligaen.

Han forlader således Sønderjyske og tiltræder i Silkeborg, der kæmper for overlevelse i den bedste række.

Det bekræfter begge klubber på deres respektive hjemmesider.

Kees Luijckx er en erfaren spiller med stærk personlighed og vindermentalitet, og vi forventer at han kan styrke holdet i et forår, hvor vi får brug for at få marginalerne på vores side, siger Silkeborg sportschef Jesper Stüker.

- Det har også spillet ind, at Kees kender Superligaen, og hurtigt vil kunne falde ind, da turneringen jo starter lige om lidt. Derfor skal han hurtigst muligt fragtes til træningslejren i Spanien, så han blive indlemmet i truppen.

Kees Luijckx var tidligere en vigtig brik hos Sønderjyske, men nu er han blevet løst fra sin kontrakt, der ellers stod til at udløbe til sommer.

Derfor kan han skifte på en fri transfer, og han har fået kontrakt for resten af sæsonen i Silkeborg.

- Jeg glæder mig til at hjælpe Silkeborg IF med den store udfordring, de står overfor. Vi kan lykkes med det, er jeg sikker på. Og så ser jeg frem til at nyde mit fodboldspil igen.

- Det kneb det med i den sidste tid i Sønderjyske. Jeg er et menneske, der har det bedst, når det er sjovt at træne og spille kampe, siger Kees Luijckx til Silkeborgs hjemmeside.

Silkeborg ligger sidst i Superligaen inden forårssæsonen.

