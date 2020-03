Med 2-1-sejren over AGF mandag tog Silkeborg et stort skridt mod de nærmeste forfølgere i Superligaens bund.

Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, ser med 2-1-sejren over AGF mandag aften lys for enden af tunnelen i kampen om overlevelse i Superligaen.

Inden grundspillets to sidste runder er Silkeborg henholdsvis to point efter Esbjerg og fire point efter Hobro. Det er vitalt for Silkeborg at overhale mindst et af de to hold inden puljeopdelingen, hvis holdet skal have en realistisk mulighed for at klare frisag.

- Det var det, vi havde drømt om, og kampen mod AGF var sidste udkald, hvis vi skulle hænge i, siger Jesper Stüker.

Angriberen Junior Brumado bragte hjemmeholdet foran i mandagens opgør og scorede dermed sit første superligamål efter at være gået målløs fra banen i sine første 23 superligakampe.

- Det betød virkeligt meget for Brumado at komme i gang, og vi har endelig vundet, så vi kommer til at jagte overlevelsen med alt, hvad vi har.

- Vi skal hente tre point i de sidste to kampe. Det er muligt, siger sportschefen.

Silkeborg-træner Kent Nielsen var også stærkt tilfreds med holdets præstation mod AGF mandag.

- Hold kæft det var dejligt at vinde, det giver os tro på tingene, siger Kent Nielsen.

- Vi spillede til en sejr i første halvleg og sloges til en sejr i anden halvleg, og det kan være nøglen til at vinde fodboldkampe, siger Kent Nielsen.

Det af mange for længst nedrykningsdømte Silkeborg-mandskab kan nu se frem til to afgørende kampe mod FC Nordsjælland og Sønderjyske i jagten på 13.-pladsen, der giver bedre overlevelsesmuligheder.

- Nu gælder det om at vinde de sidste to kampe.

- Vi skal kæmpe og slide for det, og så skal vi have lidt held, siger Silkeborg-træneren.

Det hold, der slutter på 14.-pladsen i Superligaen, kommer i pulje med nummer 11. Aktuelt er der 11 point mellem Silkeborg og Sønderjyske på de to pladser, og derfor er en 14.-plads næsten lig med nedrykning.

Der skiller kun to point mellem nummer 12 og 13, som havner i den modsatte pulje.

Det dårligste hold i hver pulje i nedrykningsspillet rykker ned. Det næstdårligste hold i hver pulje skal spille mod hinanden om at undgå nedrykning.

Holdene fra nummer syv til ti fordeles også i de to nedrykningspuljer, så hver pulje består af seks spillerunder til at høste flere point.

