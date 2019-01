»Dav, jeg hedder Lars Larsen, og jeg har et godt tilbud.«

Et slogan, dynekongen længe tonede frem med på tv som reklame for Jysk Sengetøjslager. Men det er ikke kun her, Larsen har tilbud, for onsdag er han kommet med endnu et til Silkeborg IF, da han har udtrykt interesse i at købe klubben. Noget, der vækker god stemning i det jyske.

»Jeg er glad for, der er nogen, der interesserer sig, og når det så er en, der også har råd, er det rigtig interessant.«

Sådan siger Silkeborgs direktør, Kent Madsen, til B.T. Sport i kølvandet på den udmelding, Lars Larsen tidligere på dagen gav til Midtjyllands Avis.

Kent Madsen, Direktør i Silkeborg IF. Foto: Ernst van Norde Vis mere Kent Madsen, Direktør i Silkeborg IF. Foto: Ernst van Norde

Her lød det, at han efter en opfordring fra klubbens fans ikke er afvisende i forhold til at poste en stor portion penge i den jyske NordicBet-klub.

»Man skal ikke tro, at 'det rige svin' bare altid står klar med pengepungen, uanset hvad det drejer sig om. Sådan er det også i det her tilfælde. Men hvis fansene er klar til at bidrage, og resten af byen også bakker op med køb af eksempelvis 49 procent af aktierne, kan det da godt være, at jeg vil købe 51 procent,« siger Lars Larsen til Midtjyllands Avis.

En udmelding, som de altså finder spændende på gangene i Silkeborg IF.

»Jeg tænker, det er en frisk udmelding. Det er selvfølgelig interessant, og vi vil naturligvis i nærmeste fremtid drøfte med købmanden, hvad det egentlig er, han forestiller sig,« siger Kent Madsen.

Silkeborgs spillere i sidste sæsons pokalturnering. Foto: Henning Bagger Vis mere Silkeborgs spillere i sidste sæsons pokalturnering. Foto: Henning Bagger

Han understreger, at der ikke har været nogen dialog med Lars Larsen endnu, så det er for tidligt at sige, om dynekongens tilbud bliver en realitet. Men Kent Madsen vil ikke afvise det.



»Vi taler gerne med dem, der viser interesse, og dem er Larsen en af. Så det er vældig positivt,« siger Kent Madsen.

Lars Larsen er bestemt ikke et fremmed ansigt i Silkeborg, og klubbens direktør er heller ikke i tvivl om, at det betyder meget, at en personlighed som ham har så stor interesse i den jyske klub.

»Det er positivt. Larsen er meget markant i vores område og er i forvejen en god samarbejdspartner i Silkeborg IF. Vi spiller jo på Jysk Park, og der står Jysk på vores bukser, så vi har et tæt samarbejde og kender hinanden godt. Det er helt naturligt, at vi tager handsken op og i nærmest fremtid finder vi et tidspunkt, hvor vi kan drikke en kop kaffe med Larsen, og så ser vi, om der kan findes løsninger,« siger Kent Madsen.

Silkeborg IF spiller lige nu i den næstbedste danske række, efter det blev til nedrykning fra Superligaen i foråret.